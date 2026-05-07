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Viviane Araújo faz balanço sobre contracenar com Belo em 'Três Graças'

Atriz destaca profissionalismo ao atuar com o ex-marido na novela

Viviane Araújo faz balanço sobre contracenar com Belo em 'Três Graças' - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Viviane Araújo faz balanço sobre contracenar com Belo em 'Três Graças' - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Viviane Araújo está em clima de despedida por mais um trabalho com o autor Aguinaldo Silva em Três Graças, novela das nove da Globo. A atriz, que interpreta Consuelo, forma par romântico com Misael, vivido pelo ex-marido na vida real, Belo.

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Em entrevista ao jornal Extra, a artista reconheceu que parte da repercussão em torno do seu papel se dá diretamente ao casal, e também do fato dos dois terem se envolvido no passado, fora da ficção.

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"A gente foi de verdade"

Apesar disto, Viviane Araújo destacou o profissionalismo mantido no set de gravações de Três Graças. "Realmente, a gente foi um casal de verdade e está ali, agora, contracenando junto. Algumas pessoas ainda podem ter essa imagem do passado. Mas, para a gente, no set, é tudo muito profissional", garantiu.

A atriz, por sua vez, afirmou que encara Belo com naturalidade e profissionalismo. "A gente chega (ela e Belo), estuda, ensaia as cenas e grava. Não questionamos o que o autor escreve. Estamos ali para executar o que está no roteiro. É tudo tranquilo. A relação com todo o elenco e a equipe é muito boa. São todos amigos, parceiros. É assim que a gente está lidando com isso", pontuou.

 

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 07/05/2026 23:08
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