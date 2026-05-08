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Ibope: Terra Nostra termina como 2ª novela menos vista das tardes da Globo

Novela de 1999 conclui reapresentação na Edição Especial após oito meses no ar

Terra Nostra termina como segunda novela menos vista das tardes da Globo no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Terra Nostra termina como segunda novela menos vista das tardes da Globo no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Terra Nostra chega oficialmente ao fim na tarde desta sexta-feira (8), nas tardes da Globo. A novela de 1999, criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa, encerra sua reprise na Edição Especial, com bons índices de audiência.

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Em cartaz desde setembro, o folhetim estrelado por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda concluirá sua reapresentação com média de 11,1 pontos na Grande São Paulo, e 27,7% de share – porcentagem de televisores ligados.

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A título de comparação, Terra Nostra ocupa oficialmente a posição de segunda reprise menos assistida da faixa desde sua inauguração, em 2021. Além disto, houve uma certa queda em relação a antecessora, História de Amor (11,7), num total de 4,3%.

Deste modo, O Cravo e a Rosa (14,0) permanece na liderança isolada entre os títulos já veiculados na Edição Especial, seguido por Chocolate com Pimenta (13,0) e Mulheres de Areia (12,6). Terra Nostra, todavia, ultrapassa apenas Cheias de Charme (10,7), e empata tecnicamente com Cabocla (11,1).

A nova reprise da faixa é Além do Tempo (2015). A trama espírita escrita por Elizabeth Jhin voltou ao ar no último dia 27 de abril, e conquista pela primeira vez uma reprise na TV aberta, após exibição original na faixa das seis, quatro meses após concluir sua transmissão no Globoplay Novelas.

VEJA MAIS: Como estão as crianças da novela Terra Nostra atualmente? Veja o antes e depois

O texto Terra Nostra termina como segunda novela menos vista das tardes da Globo no Ibope foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 08/05/2026 10:29
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