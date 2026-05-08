Ibope: Terra Nostra termina como 2ª novela menos vista das tardes da Globo

Terra Nostra termina como segunda novela menos vista das tardes da Globo no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Terra Nostra chega oficialmente ao fim na tarde desta sexta-feira (8), nas tardes da Globo. A novela de 1999, criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa, encerra sua reprise na Edição Especial, com bons índices de audiência.

Em cartaz desde setembro, o folhetim estrelado por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda concluirá sua reapresentação com média de 11,1 pontos na Grande São Paulo, e 27,7% de share – porcentagem de televisores ligados.

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A título de comparação, Terra Nostra ocupa oficialmente a posição de segunda reprise menos assistida da faixa desde sua inauguração, em 2021. Além disto, houve uma certa queda em relação a antecessora, História de Amor (11,7), num total de 4,3%.

Deste modo, O Cravo e a Rosa (14,0) permanece na liderança isolada entre os títulos já veiculados na Edição Especial, seguido por Chocolate com Pimenta (13,0) e Mulheres de Areia (12,6). Terra Nostra, todavia, ultrapassa apenas Cheias de Charme (10,7), e empata tecnicamente com Cabocla (11,1).

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A nova reprise da faixa é Além do Tempo (2015). A trama espírita escrita por Elizabeth Jhin voltou ao ar no último dia 27 de abril, e conquista pela primeira vez uma reprise na TV aberta, após exibição original na faixa das seis, quatro meses após concluir sua transmissão no Globoplay Novelas.

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