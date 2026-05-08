Grupo de pagode faz gravação de show neste sábado (9/5), em Vicente Pires

Grupo Hoje Eu Vou faz gravação de show neste sábado (9/5) em Vicente Pires - (crédito: Divulgação)

O grupo Hoje Eu Vou grava o primeiro audiovisual neste sábado (9/5). O projeto 365 Dias de Pagode é uma homenagem a um ano de existência da banda e a partir das 14h, no Espaço MaryHall, localizado em Vicente Pires. Durante a gravação, o público não será apenas um expectador, mas também parte do registro. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

O projeto 365 Dias de Pagode representa a identidade e o crescimento do grupo ao longo do primeiro ano de formação. A banda já tocou no Complexo Fora do Eixo, Brazólia, Record, Santa Fé entre outros lugares de Brasília.

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Formado por quatro integrantes, o grupo se destaca pela energia no palco, carisma e conexão com o público. A gravação do audiovisual consolida o trabalho da banda e simboliza um novo passo na carreira dos integrantes.





Serviço

Gravação de 365 Dias de Pagode

Pelo grupo Hoje Eu Vou. Neste sábado (9/5), a partir das 14h, no Espaço MaryHall – Vicente Pires (às margens da EPTG). Ingressos: R$ 30 e R$ 25 (feminino).