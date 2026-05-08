Mãe de João Guilherme revela reação ao assistir cenas íntimas do filho

A mãe de João Guilherme revelou que fez um pedido ao filho antes de assistir às cenas mais íntimas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Naira Ávila, mãe do ator João Guilherme, abriu o jogo sobre as expectativas para o longa estrelado pelo filho, O Rei da Internet, que chega aos cinemas no próximo dia 14 de maio.

"Nervosa"

Em entrevista à revista Quem, a matriarca descreveu: "Confesso que estou ansiosa e nervosa. Acho que todas as vezes a gente fica, mas dessa vez é o primeiro projeto mais maduro, mais adulto", iniciou.

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Além disto, a mãe de João Guilherme revelou, ainda, que fez um pedido ao filho antes de assistir às cenas mais íntimas do longa. "Vou te confessar uma coisa: as cenas eu já assisti. Eu quis assistir antes para estar preparada, mas está lindo, está maravilhoso, e o filme é muito bom. Vale a pena, vem assistir, porque ele realmente está muito bom", entregou.

O Rei da Internet, dirigido por Fabrício Bittar, é baseado em fato reais, e acompanha Daniel (João Guilherme), um adolescente que se torna um dos maiores hackers do Brasil ao invadir servidores nacionais e internacionais. Ele se envolve em uma organização criminosa, e passa a viver uma rotina de luxo e ostentação, até virar alvo da primeira grande operação da Polícia Federal sobre crimes virtuais.