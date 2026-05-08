André Gonçalves lamenta quase 10 anos longe das novelas: "É muito difícil"

André Gonçalves, que foi vice-campeão de A Fazenda 15, também detalhou suas expectativas traçadas para o ofício no campo artístico - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Considerado um dos galãs dos anos 1990, André Gonçalves não atua nas novelas há alguns anos. Atualmente visto na reprise de Jesus (2018), nas tardes da Record, na Globo, onde conquistou notoriedade nacional, seu trabalho mais recente no formato foi Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015).

Em entrevista ao Plural Podcast, o ator lamentou a falta de oportunidade. "Vai fazer dez anos que não faço novela. Hoje, meu foco é totalmente voltado para o teatro. Também estou dirigindo um curta-metragem, que é um projeto menor e de baixo orçamento", disse.

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André Gonçalves, que foi vice-campeão de A Fazenda 15, também detalhou suas expectativas traçadas para o ofício no campo artístico. "Meu objetivo para o futuro é focar apenas na produção e na direção, colocando a turma para trabalhar enquanto observo o resultado de longe", declarou.

"É muito difícil"

Além disto, o ator também comentou sobre a dificuldade das relações na sociedade atual. "Hoje em dia, estabelecer contato com alguém, seja na padaria, no teatro, na fila do cinema ou no trânsito, é muito difícil. As pessoas já chegam armadas antes mesmo de conhecer o outro, de dar um "bom dia" ou de ter delicadeza e cuidado no trato", apontou ele.