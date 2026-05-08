Miss Copa do Mundo revela investidas ousadas de jogadores casados

Gisa Custolli, eleita a Miss Copa do Mundo Argentina, surpreendeu ao expor que jogadores famosos estão entre os que mais chegam na sua caixa de mensagens.
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"Mandam nudes"
A influenciadora apontou que, a maioria chega a desembolsar uma quantia em dinheiro para ter acesso ao seus vídeos íntimos nas plataformas de conteúdo adulto. "Eles gostam de se arriscar. Eles são corajosos e mandam nudes, tenho uma coleção, diz.
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Se vazar por aí, muito casamento acaba e muito jogador passa vergonha também [risos]. Dos famosos, os jogadores são os mais atiradinhos no direct, mais do que sertanejos e funkeiros. Acham que ninguém vai ver. Eu não exponho, mas quem vive nesse meio sabe que é comum, conta a Miss Copa do Mundo.
Gisa Custolli, curiosamente, mantém uma relação fora dos padrões com o marido, que ainda tenta entrar para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, com um título inusitado. "Ele não é ciumento, gosta de ser corno, gosta até de me gravar com eles. A gente conversa muito, não vive uma relação de mentira. Ele entrou com pedido para ser reconhecido como o maior corno do mundo", pontua.
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