Isabela Garcia abre o jogo sobre retorno às novelas da Globo

Isabela Garcia está nos preparativos para realizar sua volta às novelas da Globo após quase oito anos, em Quem Ama Cuida, próxima das nove, que substituirá Três Graças, a partir do dia 18 de maio.
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Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz detalhou as expectativas pelo novo trabalho, que marcará seu retorno oficial ao gênero. "Tudo muito tranquilo. É um grande reencontro com velhos amigos e companheiros", disse ela, cujo trabalho na emissora mais recente até então havia sido O Sétimo Guardião (2018).
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"Estou novamente com o Tony Ramos, com quem já trabalhei muito e é uma pessoa ímpar. Chay Suede, Jesuíta Barbosa, Leticia Colin Só grandes atores e pessoas maravilhosas", detalhou Isabela Garcia, que interpretará Elisa, mãe da protagonista, Adriana (Leticia Colin).
Paralelo aos trabalhos na Globo, Isabela pôde ter sido vista em Dona Beja, da HBO Max, – atualmente em cartaz na Band -, e também se dedicou a outra paixão: a preparação de jovens atores. "Eu não preciso abrir mão de nenhum dos dois trabalhos, posso ser atriz e preparadora. Poder escolher cada projeto em uma área ou outra me deixa muito feliz", declarou.
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