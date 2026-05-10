Horóscopo: confira o que os astros revelam para este domingo (10/5)

PERSONALIDADE E ALMA

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Teu corpo físico é um dos componentes da tua forma exterior de ser, e que, junto à mente conectada aos órgãos sensórios e à força emocional dos desejos, todos esses componentes se integram num organismo chamado de personalidade, tão bem estruturado que parece ter vida própria.

Porém, sua existência não é independente e autônoma, é apenas um veículo que há de servir para tua alma invisível e subjetiva se expressar, porque se a personalidade for tratada como se fosse tudo que houvesse para conhecer, então tua alma ficará eclipsada por ela e tua existência entre o céu e a terra será inútil.

Portanto, cuida da tua personalidade como cuidarias de teu carro, mas não trates teu carro ou tua personalidade como se tua vida inteira dependesse exclusivamente do veículo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seus interesses precisam ser defendidos e ninguém mais além de você o fará com o vigor necessário. Ninguém aplaudirá ou elogiará esse movimento, mas agora não é um momento em que você deva jogar para a plateia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

À medida que você faz o necessário surgem novas e diferentes coisas que precisam ser administradas, como se fosse uma ciranda que nunca para de rodar. Dá um pouco de cansaço, mas os resultados serão compensadores.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite gastar energia em preocupações em relação ao futuro e continue em frente com os sacrifícios que se tornaram inevitáveis, porque apesar do desconforto eventual da atualidade, tudo se resolverá muito bem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Responder à mesquinharia com generosidade há de ser o remédio para a situação atual, mas para isso é necessário ter uma presença de espírito do tamanho da galáxia, porque a mesquinharia tem um puxão muito forte.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça seu jogo, mas cuide para que ninguém além de você saiba tudo que você pretende. Mantenha suas estratégias em segredo, e comente coisas diferentes com as diversas pessoas, para ver por onde vazam as informações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os sonhos que ardem em suas entranhas agora não serão realizados com o exclusivo esforço que você empenhar, mas também com a colaboração das pessoas certas, os parceiros que se dedicarão a ganhar junto com você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vida é um mistério que de vez em quando parece nos castigar com situações adversas, mas que depois de um tempo a gente percebe que não poderia ter acontecido nada melhor, dados os resultados e correções de rota.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você quiser julgar corretamente o caráter de alguém, antes de mais nada precisa desenvolver a virtude da imparcialidade, porque sem essa tudo que você fará será criticar apenas, sem chance de conhecer bem a pessoa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais que de vez em quando as coisas se compliquem além da conta, se você mantiver o bom humor será capaz de perceber que há mesmo males que vêm por bem, pois, fazem a necessária correção de rota. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de ser normal pensar em beneficiar exclusivamente a nós mesmos, a época atual passa longe da normalidade, requerendo o desenvolvimento de atitudes altruístas. Seu sucesso é o sucesso dos relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Vão aparecendo novas oportunidades à medida que você coloca tudo em ordem e observa que a vida, por mais complicada que seja, está sob seu comando. Não há nada de fantástico nisso, mas é o fundamento de tudo o mais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando a alma compreende a necessidade de fazer certos sacrifícios, tendo em vista a realização de suas pretensões, esses deixam de parecer sofridos e se convertem em atitudes cheias de regozijo. É assim.