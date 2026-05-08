Festival leva gastronomia africana à Candangolândia neste sábado (9/5)

No mês em que se celebra o Dia da África, em comemoração ao aniversário de criação da Organização da Unidade Africana, o Festival Chakula Kizuri leva a gastronomia africana para a Praça dos Estados, na Candangolândia. O evento, programado para este sábado (9/10), apresenta estandes gastronômicos, shows musicais e palestras formativas em programação gratuita que vai de 10h às 21h.

O festival contempla a gastronomia de Nigéria, Senegal, Camarões, Quênia, Costa do Marfim e República Democrática do Congo, com estandes comandados por chefs africanos e afro-brasileiros. Entre as atrações musicais, estão Experimental Dub, Danda Muxima e Uziezi Olakpe, além dos DJs Afrika e B.O.

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Aline Guedes, pesquisadora de cultura alimentar; Beatriz Rodrigues Nascimento, nutricionista e professora; e Katia Sousa, parteira tradicional e terapeuta naturalista, mediam palestras relacionadas à alimentação, ancestralidade e cultura afrocentrada. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia de forma virtual.

O Chakula Kizuri, expressão que significa “boa comida” em suaíli, tem o objetivo de fortalecer a comunidade africana na capital. “O festival foi pensado para mostrar o melhor da gastronomia africana feito por africanos residentes em Brasília e praticar também o black money dentro da comunidade africana e afro-brasileira, já que contamos também com chefs locais”, diz Rene Mapouna, produtor executivo do festival.

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Mapouna, camaronês residente em Brasília, destaca dois pratos entre os oferecidos no festival: moi moi, prato nigeriano feito com feijão-fradinho descascado e batido e misturado com cebola, pimentão e, por vezes, peixe, ovo ou camarão; e o poulet DG, de Camarões, ensopado que combina frango frito, banana-da-terra e legumes, servido em molho à base de tomate.

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Serviço

Festival Chakula Kizuri

Neste sábado (9/10), de 10h às 21h, na Praça dos Estados (QR 1A - Candangolândia). Entrada gratuita.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel