Cantor Dillo faz trabalho autoral em novo álbum, 'Desinteligência Natural'

Cantor Dillo anuncia 3° álbum para o dia 14 de maio nas plataformas digitais - (crédito: Um para Filmes)

O cantor Dillo retorna com seu novo projeto Desinteligência Natural, primeiro álbum do compositor no qual ele divide seu lado autoral com o intérprete. Fazem parte do álbum composições de Chico Buarque, Edu Lobo, Nação Zumbi, Zé Ramalho, Sérgio Sampaio, Marisa Monte e Mutantes, além de uma parceria inédita com Arnaldo Baptista.

Nascido em Taguatinga (DF), Dillo começou a trajetória artística como sanfoneiro mirim até tornar-se multi-instrumentista. Outros trabalhos do artista são CrocoDilloGang (2004), Mestiço (2008), Jacaretaguá (2012), Tempo tido (2016) — do sucesso Mamãe, mamãe —, Guitarrafrika (2020) e Serenata solitária (2025).

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Gravado em São Paulo e Brasília, o álbum começa com a faixa Um Sonho, que é uma parceria com Lucas Gonçalves e aponta para a herança do manguebeat — união de ritmos pernambucanos com o rock, hip-hop, funk e música eletrônica. Outras faixas são Ode aos Ratos, Frevo Mulher, Eu quero é botar meu bloco na rua, Algozritmo, Ando meio desligado, Posso Perguntar, Depois, Mulher eu sei e Balada para Alexa.

Além disso, Dillo também promove uma audição comentada do LP, faixa a faixa, na Oto Livraria (302 Norte). Em seguida, o cantor realiza uma turnê em Portugal. As datas ainda não foram confirmadas.