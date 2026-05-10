Malga Di Paula revela mágoa que Chico Anysio levou até a morte: "Problema muito sério" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Malga Di Paula abriu o coração ao relembrar os últimos momentos do marido, Chico Anysio (1931-2012), e surpreendeu ao revelar que o humorista faleceu sem ter recebido um pedido de desculpas do próprio irmão, a quem, segundo ela, concedia diversas oportunidades.

"Problema muito sério"

"Todo mundo da família do Chico sabe que era ele [Elano]. O Chico tinha um problema muito sério e triste com o irmão e a mãe também. A mãe sabia, via e não fazia nada para defender o Chico. Era uma família muito estranha porque a mãe via, o Chico era espancado todo dia e a mãe permitia que isso acontecesse. Esse irmão dele era muito violento", iniciou ela, em entrevista à revista Caras.

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Na sequência, a viúva de Chico Anysio afirmou que o humorista faleceu sem o pedido de reconciliação. "O Chico morreu esperando que o irmão pedisse desculpas. Tanto que no dia em que o Chico morreu, esse irmão foi fazer um discurso no velório do Chico e eu achei tão hipócrita o que esse irmão estava falando, sabendo de todo mal que ele tinha causado para o Chico", contou.

Ele e o Chico escreveram alguns livros juntos e a presença do irmão causava mal pro Chico, mas ele permitia que o irmão estivesse perto. E eu falava: por que você permite?. E o Chico era uma pessoa tão boa e dizia: Eu estou dando para ele, toda vez que eu deixo ele chegar perto de mim, a oportunidade para ele me pedir desculpa. E eu cobrei algumas vezes o irmão do Chico e ele não gostava de mim, finalizou Malga Di Paula.

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