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Saci Wèrè lança primeiro single do segundo álbum da carreira

Tempo Bom, lançamento de Saci Wèrè, tem pegada baiana e traz som do mar e esperança por tempos melhores

Banda brasiliense Saci Wèrè lança single Tempo Bom - (crédito: Jacque Lisboa/Divulgação)
Banda brasiliense Saci Wèrè lança single Tempo Bom - (crédito: Jacque Lisboa/Divulgação)

A banda brasiliense Saci Wèrè lançou o primeiro single, Tempo Bom, em parceria com o pernambucano Martins. O ijexá, que surgiu durante uma brincadeira de improvisação do grupo, tem influências baianas de Tincoãs, Caymmi e Timbalada. A letra pretende trazer sentimento de esperança em tempos sombrios.

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Saci Wèrè foi formada em 2017 por sete amigos e se prepara para lançar o segundo álbum da carreira. Já foi dirigida por Hugo Rodas, importante diretor do teatro brasileiro, o que resultou em premiações na música e no audiovisual. A banda brasiliense tem mais de 2 milhões de plays no Spotify e ouvintes por todo o Brasil, nas Américas e na Europa.

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Tempo Bom adianta o segundo álbum do grupo. Pra ninar o fim do mundo tem oito canções e chega no segundo semestre de 2026. A primeira canção já está disponível em todas as plataformas de streaming.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/05/2026 17:21
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