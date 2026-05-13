Inscrições para o projeto Muta estão abertas até sexta-feira (15/5)

As inscrições para o projeto Muta, que ocupará um edíficio no Setor Comercial Sul com instalações artísticas, estão abertas até sexta-feira (15/5). Artistas das áreas de artes visuais, instalação, manualidades, design de produto e moda e que, preferencialmente, não sejam do Plano Piloto podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário virtual.

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No total, 35 artistas serão selecionados; participam do projeto ainda outros 25 convidados. Os artistas escolhidos pelo chamamento vão receber apoio financeiro para a participação e produção das obras, além de consultoria para direcionamento de carreira. O projeto pretende mostrar, por meio da ocupação artística de um prédio ainda não definido no Setor Comercial Sul, a transformação de espaços abandonados em locais de encontro e a arte periférica do Distrito Federal.

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Com o tema Muta — Do plano a invenção — Arte, design e mobilidade, a iniciativa busca mapear e conectar as produções artísticas ao mercado de consumo de arte de Brasília a partir de temáticas que refletem sobre raça, gênero e desigualdade social. A curadoria, feita por Nina Coimbra e Gu da Cei, parte do princípio de que a arte é ferramenta de transformação social e capaz de construir pontes entre realidades distantes, além de questionar o mercado artístico, ainda restrito ao público geral.

Serviço

Projeto Muta

Inscrições gratuitas até sexta-feira (15/5), por meio de formulário virtual.