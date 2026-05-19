Crise climática é tema de estreia literária da jornalista Catarina Alencastro

A natureza sempre esteve presente na vida da escritora Catarina Alencastro: primeiro, na infância, com visitas à fazenda dos pais na região da Chapada dos Veadeiros; na vida adulta, como jornalista especializada na cobertura ambiental. Depois de virar mãe, teve a ideia de escrever um livro para crianças sobre a emergência climática, considerado por ela como o tema mais importante da atualidade.

Dessa vontade surgiu Na trilha da fumaça, que será lançado na quinta-feira (21/5), às 19h, na Livraria da Travessa. A trama acompanha a aventura de Caliandra, de 10 anos, que vai passar as férias escolares na fazenda da avó. No caminho até lá, porém, a menina e a mãe se deparam com um incêndio nos arredores da área, e Caliandra se vê no papel de ajudar uma vítima improvável da situação.

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O processo de escrita do livro começou ainda em 2020 e foi inspirado pelas queimadas do Pantanal na época, que consumiram cerca de 30% do bioma e mataram 17 milhões de animais. “Junto com ela veio a queimada do Cerrado, na Chapada dos Veadeiros. Essa foi diferente, não tinha jeito de parar e durava dias e dias. Então, vi a história de uma onça-pintada com as quatro patas queimadas, pensei que era uma boa história para contar sobre essa crise e comecei a escrever”, diz Catarina.

Além da crise ambiental vivida na época, a escritora se baseou também na própria vida para construir a narrativa de Na trilha da fumaça. “Eu quis que fosse uma menina que contasse a história em primeira pessoa. Tenho uma filha que tinha essa idade e me inspirei muito nela para encontrar a voz da personagem”, conta. “E na minha história também, porque eu ia para a fazenda dos meus pais quando tinha a idade da Caliandra.”

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O objetivo foi criar um livro de ficção para crianças que tem conexão com a realidade, mas, ao mesmo tempo, foge do lugar de aula e pesquisa. “As mudanças climáticas estão ali de forma sútil. Por exemplo, a Caliandra chega e o rio está seco; no caminho da fazenda é só pasto; estações secas cada vez mais prolongadas e o fogo, que é característica do cerrado, mas só até certo ponto”, explica. “A mudança climática aparece de forma lateral, porque a grande protagonista é a onça, que está com a pata queimada, e uma menina que chega e quer ajudar. O livro é uma aventura, mas o cenário é impactado pelas mudanças”, define Catarina.

Serviço

Na trilha da fumaça

Lançamento na quinta-feira (21/5), às 19h, na Livraria da Travessa (SGCV Sul, Lote 22 - Casa Park Shopping)





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel