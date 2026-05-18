Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (18/5)

A LUTA LENDÁRIA
Data estelar: Marte ingressa em Touro, Vênus em Câncer, Lua Vazia.
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Neste mesmo momento acontecem abominações entre o céu e a terra, estupros sistemáticos para quebrar a alma de etnias e perderem suas identidades.
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Neste mesmo momento acontecem elevações gloriosas, pessoas se dedicam sistematicamente a serem bondosas e generosas dentro de seus alcances individuas e, também, em grupos elas se organizam para ampliar o alcance das ações sociais e beneficentes.
Enquanto isso, nossa humanidade média e de curto alcance está preocupada com sua imagem, com a forma com que vai satisfazer seus caprichos egoístas, que seriam legítimos em outras épocas, nas quais haveria margem para existirmos sem nos engajarmos nessa lendária luta que transcorre no íntimo do coração humano, a luta entre o egoísmo brutal e o altruísmo iluminador. Abster-se dessa luta é o maior pecado de todos.