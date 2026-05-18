Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (18/5)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Depois de muitas conversas e tentativas de acordo, as coisas tendem a se resolver de uma maneira completamente diferente do que parecia. Isso há de ser encarado como sinal de que a Vida tem as razões dela.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As palavras certas podem ser ditas, mas não há garantia de caírem nos ouvidos certos, ou mesmo que sejam compreendidas devidamente. Leve isso em consideração para observar com atenção a reação das pessoas e corrigir a rota.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de não ter dado certo o jeito que você pretendia, você verá que há males aparentes que vêm por bem, porque num novo cenário de circunstâncias as coisas serão melhores ainda do que você tinha encomendado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É bom você não se acomodar no que esteja mais ou menos de acordo aos seus interesses, mas continuar lutando para que as circunstâncias se ajustem às suas pretensões, porque uma nova rodada de acontecimentos vem por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quase na hora em que parecia que tudo iria ser finalizado, algo novo acontece e inicia um ciclo diferente de reconsiderações. Talvez seja estressante para você, porém, com o tempo perceberá ser um mal que vem por bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A partir de agora as pessoas certas para você fazer alianças e acordos se mostrarão mais receptivas e, também, você terá mais clareza para as perceber. Entre nessa onda mesmo que tenha de abrir mão dos planos anteriores.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O andamento de seus interesses precisará ser corrigido, sem estresse, mantendo o rumo, mas se adaptando a circunstâncias que não estavam sendo consideradas. Por isso, se algo desanda, aproveite para corrigir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se algumas de suas manobras produzem resultados diferentes dos desejados, agora é a hora certa para repensar tudo e se dedicar a fazer as coisas se adaptando às mudanças e oscilações que acontecem por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando parecia que haveria acordo e conciliação, eis que novas informações surgem e embaralham o jogo, e isso não necessariamente num sentido negativo, porque as novidades vêm para ajudar você a tomar decisões melhores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você quer depende do estabelecimento de boas alianças com as pessoas que representam os interesses pretendidos, portanto, invista o tempo em relações públicas, porque as boas pessoas estão por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A boa vida, além de ser produto do que aconteça, também é aquilo que você faça acontecer com os recursos disponíveis, ainda que temporariamente sejam escassos e não cheguem a cobrir suas necessidades. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que o que você queria acertar se desacertou, considere isso temporário, porque logo mais você terá novas chances de acertar tudo do jeito que pretende. A vida oscila, mas continua sendo confiável. Em frente.