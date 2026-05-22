Joem escritor resgata massacre de 1959 em Brasília em ficção histórica

Ao enxergar além da imagem heroica e patriota de Brasília, Pedro Augusto Falcão, de 15 anos, se deparou com o caso do massacre da Guarda Especial de Brasília (GEB), no carnaval de 1959. Fascinado pelo assunto, escreveu a obra Memórias da Capital Severina, uma ficção-histórica que retrata o cotidiano daqueles que ergueram a "Capital da Esperança" e como esses personagens foram apagados da história.

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A escrita para Pedro sempre foi algo presente no seu cotidiano. O autor comenta lembrar das curtas histórias de fantasia que escrevia quando era criança. “Desde então, redijo textos quase que diariamente, um ato tão indispensável como respirar”, expõe. O lançamento da obra representa uma nova fase na carreira de Pedro, que já tem um texto publicado digitalmente, chamado A Casa das Memórias. “Agora, podendo ver minhas palavras impressas e comercializadas, sinto-me muito inspirado a continuar.”

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Com uma narrativa soturna, o conto Memórias da Capital Severina expõe o Massacre da GEB na construtora Pacheco Fernandes Dantas, porém com detalhes novelescos e românticos. “Eu me deparei com o caso do massacre na construtora por acaso, ao vagar pela internet. Fiquei com o evento na cabeça após ler um pouco sobre. Nunca adotei a visão de que Brasília é a ‘Capital da Esperança’. Todavia, até o momento não sabia quanto sangue havia sido derramado para erguer a nossa cidade”, explica Pedro.

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A escolha do título da obra não foi aleatória. Inspirado pelo escritor João Cabral de Melo Neto e seu livro Morte e Vida Severina, Pedro buscou representar Brasília sem idealizações. “O título do livro representa uma desconstrução daquele caráter utópico e mítico, quase homérico, que cerca Brasília. Em vez de chamar a cidade de ‘Capital da Esperança’, optei por chamá-la de ‘Capital Severina’. E, aproveitando-me de que o protagonista chama-se Severino, decidi inserir o título Memórias da Capital Severina.”





Serviço

Memórias da Capital Severina

De Pedro Augusto (Vladimir Petrov). Livro independente, 85 páginas. R$ 30.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel