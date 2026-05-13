Arraiá de Águas Claras está de volta com shows e tradição junina

Arraiá de Águas Claras celebra cultura nordestina e acontece nos dias 22 e 23 de maio - (crédito: Divulgação)

O Arraiá de Águas Claras está de volta para celebrar a cultura nordestina. Fazem parte da programação a apresentação de quadrilhas, gastronomia típica e shows musicais. O evento ocorre nos dias 22 e 23 de maio, no estacionamento da Uniplan. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.

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As festas juninas são um dos principais motores de turismo e consumo no Brasil, nesse cenário, eventos como o Arraiá de Águas Claras ganham protagonismo. Segundo o organizador Daniel Duarte, o evento reforça esse vínculo cultural. “Brasília tem uma relação muito forte com a cultura nordestina, e isso se reflete diretamente na forma como o público abraça as festas juninas. O Arraiá de Águas Claras nasce justamente dessa conexão, com a proposta de entregar uma experiência completa, valorizando tradição, gastronomia e convivência.”

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A festa começa na sexta-feira (22/5) com o show de São João do Nascimento e do Trio Balançado, além das apresentações de quadrilha. Já no sábado (23/5), a animação continua com Surra de Modão e o Trio Xililique.

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Com 10 anos de tradição, o Arraiá de Águas Claras deve mobilizar moradores de diferentes regiões administrativas. “É uma festa que já faz parte do calendário afetivo da cidade. As pessoas esperam o ano inteiro, e nosso objetivo é manter essa tradição viva, com uma programação que respeite as raízes e dialogue com o público atual”, explica o organizador.





Serviço

Arraiá de Águas Claras

Nos dias 22 e 23 de maio, no estacionamento da Uniplan. Ingressos: R$60 e R$ 30 (meia-entrada).