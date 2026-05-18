Educarte na Praça encerra atividades da 4ª edição em Brazlândia

'Galhada em Tempos de Fissura', com Alice Stefânia, ocupa a biblioteca em duas sessões - (crédito: Diego Bresani)

Como encerramento da quarta edição, o projeto Educarte na Praça leva batalhas de rima, música e espetáculo sobre crise ambiental a Brazlândia. A programação gratuita, de terça (19/5) a quinta-feira (21/5), ocorre na Biblioteca Escolar Comunitária Érico Veríssimo. Mano Dáblio, Di e Daend, Lucas Baraúna e Vagner Santana e as MCs Raika, Estelar, Elka e Fugazz são algumas das atrações.

A primeira atividade, nesta terça, é a Batalha Imaterial, às 20h, em que as MCs improvisam rimas educativas. No dia seguinte, o espetáculo músico-literário Poesia Cantada, com Lucas Baraúna e Vagner Santana, apresenta poemas clássicos da literatura brasileira no formato de canções. Na quinta, às 14h50 e às 20h, a peça Galhada em Tempos de Fissura discute a crise ambiental.

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A proposta do EducArte de ocupar espaços públicos tem como objetivo “democratizar o acesso à cultura”, diz Cléria Costa, coordenadora da iniciativa. Os espetáculos articulam diferentes linguagens artísticas para tratar de temáticas do cotidiano, como meio ambiente e problemas sociais. “Propiciamos o diálogo entre áreas do conhecimento e da cultura com bastante fluidez, promovendo trocas, reciprocidades, fazendo entender o saber, o conhecimento como um todo”, completa.

O EducArte surgiu como programação para o Teatro da Praça, em Taguatinga, mas o espaço foi fechado em 2020. A escolha por direcionar o projeto a bibliotecas, conta Cléria, atende ao objetivo de revitalizar equipamentos públicos. “A questão do fechamento e sucateamento de bibliotecas no Distrito Federal nos chamou muito a atenção. Nós esperamos que mais iniciativas se inspirem no exemplo e que vários outros projetos surjam para incentivar a leitura e a literatura em nossa cidade e em nosso país.” O projeto é financiado via emenda parlamentar federal, com realização da Casa de Cultura Telar.

Serviço

EducArte na Praça, de terça (19/5) a quinta (21/5), na Biblioteca Escolar Comunitária Érico Veríssimo, em Brazlândia. Entrada gratuita.



