MasterChef 2026 revela troféu e prêmio da temporada

Em 2026, 24 competidores entram na cozinha mais famosa do país para disputar um dos aventais da 13ª temporada do MasterChef Brasil. Após a primeira dinâmica em grupos, apenas 18 participantes seguirão oficialmente na competição em busca do título.

O campeão ou campeã receberá o tradicional troféu do MasterChef, que nesta edição vem em uma estrutura dourada com a clássica logo vermelha do talent show ao centro símbolo dos desafios superados ao longo da temporada.

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Além do desejado troféu, o vencedor leva para casa R$ 250 mil em dinheiro e uma bolsa de estudos na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em Paris.

O MasterChef 2026 estreia na tela da Band no dia 26 de maio, com episódios semanais às 22h30, sempre às terças-feiras. O público poderá acompanhar pela televisão, no site Band.com.br e também pelo aplicativo Bandplay.

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O trio formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça segue no comando da atração, avaliando os pratos e definindo o destino dos competidores ao longo da disputa.

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