Roberta Campos lança música com Jorge Vercillo e fala sobre parceria

Com pétalas longas e simétricas, Gérbera irradia como raio de sol — é esse sol que a cantora Roberta Campos canta em um verso de Gérbera, um feat com Jorge Vercillo no álbum Coisas de viver a dois.

Foi no processo de mudança de apartamento com sua esposa, Marina, que Roberta sentiu a felicidade que inspirou a música. “A gente estava mudando de apartamento e eu fiquei pensando nessa felicidade que a gente sempre espera e projeta, dessa energia boa de mudança, né? Do novo lar. E aí fiquei pensando nisso, do sol entrar na nossa vida, na casa nova, e aí fiz essa canção. O título, Gérbera, é porque é a flor preferida dela”, conta. Para a cantora, a letra da canção fala sobre o amor no cotidiano, como um convite para que cada dia seja feliz e iluminado como a luz que irradia da flor e também do astro rei.

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A música foi lançada originalmente em 2025, no álbum Coisas de viver, mas a cantora queria chamar mais atenção para o disco, assim surgiu o Coisas de viver a dois, uma releitura do primeiro álbum com convidados especiais para Roberta, como Jota.Pê, Zélia Duncan e Jorge Vercillo. “Nesse disco eu abordo temas mais profundos, eu escrevo sobre mim de uma forma um pouco diferente do que eu vinha escrevendo nos outros álbuns e para mim traria um sentido bonito ter pessoas que pudessem cantar essas canções comigo”, explica.

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A escolha de quem cantaria o quê veio do processo de ouvir as músicas e imaginar quais pessoas caberiam em cada música, pessoas que a cantora já tivesse alguma relação. “Fui muito feliz nas escolhas porque deu muito certo, sabe? Parece que em algum momento eu tinha feito aquelas músicas para que elas fossem cantadas com essas pessoas que eu escolhi. Foi mais isso, de ouvir e ficar pensando ‘Não, essa música é para Jorge mesmo. Essa aqui é para Zélia, tem tudo a ver’.

Mesmo com estilos diferentes de cantar MPB, Jorge Vercillo foi uma parceria que deu certo. Enquanto Roberta Campos tem um estilo influenciado pelo folk, mais acústico, Vercillo é mais pop, soul, bossa nova. Mas, para a artista, a música deles se encontram em algum momento e, em algum lugar, se combinam. Até porque, Vercillo é de uma geração anterior a de Roberta, o que o tornou uma referência quando a cantora começou a compor e cantar, aos 13 anos de idade.

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“Então eu tenho um traço, em algum lugar, nas minhas canções que eu devo a essa escuta. De ouvir as canções dele, de acompanhar o trabalho. Eu procurei chamar pessoas que eu tenho alguma ligação, porque quando a gente tem essa sintonia acaba trazendo para si coisas que fazem parte dessa pessoa também. Da arte dela para minha arte também. E é nesse lugar que a gente se encontra assim, em Gérbera”.

Jorge Vercillo compartilha a mesma opinião: “Acho que Gérbera funcionou muito bem com nós dois cantando. É uma linda canção, doce, né? Traz uma ternura e um alto astral. Eu acho que o alto astral e a energia solar na música é algo em comum que nós temos, mesmo eu sendo mais do soul, do jazz, da música, vamos dizer, negra, né? E a Roberta sendo mais do folk”, argumenta o cantor, que acredita que uma das maiores belezas da música na fase do digital é a intercomunicação e troca de estilos com linguagens diferentes.

Se depender dos dois, a parceria rende mais do que este single. “O Jorge, além de tudo, é um grande músico, um grande cantor, um grande compositor e um intérprete maravilhoso. A gente já falou sobre fazer música juntos, em algum momento vão começar a surgir canções”, afirma Roberta.

A admiração é mútua: “Tem muita química entre a gente, muitas ideias, muita maneira de ser. A Roberta Campos é uma pessoa muito doce e muito aberta para o mundo e para a música. É um exemplo de artista”, revela Vercillo.

Enquanto o feat não chega de forma presencial em Brasília, os artistas vêm para mostrar suas essências únicas. Jorge Vercillo no festival Na Praia, dia 10 de julho. E Roberta Campos, ainda sem data marcada, no show Cantando Legião Urbana. “É um show que eu gosto muito, porque eu sou bastante fã da Legião. E esse ano, como completa 30 anos sem o Renato Russo, eu resolvi voltar e fazer essa homenagem para ele e matar um pouco essa saudade. A gente ainda não bateu a data, mas provavelmente em breve eu vou levar esse show para Brasília, porque eu sempre gosto muito de me apresentar aí, a energia é diferente”, finaliza a cantora.