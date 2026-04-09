De Dostoiévski a Han Kang: as obras mais lidas no MEC Livros

Amanda S. Feitoza

MEC Livros registra mais de 122 mil empréstimos em uma semana - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

Em uma semana de lançamento, a plataforma MEC Livros, do Ministério da Educação, registrou mais de 122 mil empréstimos ativos e alcançou mais de 290 mil usuários em todo o país.

Entre os livros mais lidos estão A cabeça do santo, da escritora brasileira Socorro Acioli; Sem despedidas e A vegetariana, da sul-coreana Han Kang; além de Noites brancas e Crime e castigo, do russo Fiódor Dostoiévski.

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O Ministério da Educação também divulgou os estados com maior número de leitores ativos. São Paulo lidera, com cerca de 10 mil usuários e 5.366 livros lidos. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 4.518 leitores e 2.382 obras; Rio de Janeiro, com 4.485 leitores e 2.434 livros; Ceará, com 3.259 leitores e 1.887 obras; e Bahia, com 3.171 leitores e 1.783 livros.

O acesso à plataforma é feito pelo site ou aplicativo do MEC Livros, com login pela conta Gov.br. Na página inicial, o catálogo é organizado em categorias como “em alta”, “best-sellers” e “autores clássicos brasileiros”, entre outras.

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Ao selecionar uma obra, o usuário pode consultar as informações e realizar o empréstimo por até 14 dias. Caso não finalize a leitura nesse período, é possível renovar o prazo pelo mesmo tempo.

A pasta informou ainda que trabalha em melhorias na plataforma, como a possibilidade de devolução dos livros a qualquer momento.

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O MEC Livros é uma biblioteca digital criada pelo Ministério da Educação, com mais de 8 mil títulos disponíveis. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à leitura e contribuir para a formação de estudantes. Para expandir o acervo, o ministério firmou parceria com a Fundação Biblioteca Nacional e negocia acordos com a Academia Brasileira de Letras (ABL), Edições Câmara, Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).