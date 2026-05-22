Pousada em Pirenópolis inaugura exposição sobre Lelé neste sábado (23/5)

Exposição homenageia obra de Lelé e conexão do arquiteto com Goiás - (crédito: Divulgação)

A Pousada Relais Amadeus, em Pirenópolis, abre a exposição Lelé em Piri para visitação geral neste sábado (23/5). O Espaço Cultural Escultora Maria Guilhermina, localizado dentro da pousada, fica aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 14h às 18h.

A exposição destaca a produção arquitetônica de João da Gama Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, e a relação do arquiteto com o interior goiano. Carioca, Lelé frequentou a região com regularidade e morou em Abadiânia entre 1982 e 1984.

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Lelé se formou na Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, em 1955. Dois anos depois, passou a desenvolver e acompanhar a construção dos alojamentos de operários em Brasília e, posteriormente, mudou-se para a capital. O arquiteto fez os primeiros trabalhos autorais a partir da década de 1960, com a residência para a embaixada da África do Sul, em 1965, e as sedes das montadoras Disbrave-Volkswagen, Planalto Automóveis-Ford e Codipe-Mercedes Benz, em Brasília. Também são dele os projetos do Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Natal e Belo Horizonte.

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Serviço

Lelé em Piri

A partir de sábado (23/5), no Espaço Cultural Escultora Maria Guilhermina, na Pousada Relais Amadeus (Rua Caparaó, Quadra 1, Lotes 2 e 3, Pirenópolis - Goiás)