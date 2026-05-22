Concerto une Schubert e Villa-Lobos na Casa Thomas Jefferson

Em uma experiência que une a tradição europeia e a identidade brasileira, o projeto Sextas Musicais recebe o concerto Schubert e Villa-Lobos: música para voz, violoncelo e piano. Interpretada pela soprano Aida Kellen, pelo violoncelista Rodolpho Borges e pela pianista Galina Besner, a apresentação aproxima os dois compositores por meio da narrativa musical. Com entrada gratuita, o recital será nesta sexta-feira (22/5), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul).
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A primeira parte do espetáculo é inspirada nas obras Ständchen e Gretchen am Spinnrade, do compositor austríaco Franz Schubert. Com momentos de delicadeza e tensão emocional, o concerto inclui as peças Impromptu op. 142 em Si bemol maior e a Sonata Arpeggione D. 821, na versão para violoncelo e piano.
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Na segunda parte, a música do brasileiro Heitor Villa-Lobos conduz o público por diferentes experiências sonoras. Entre as peças escolhidas estão As 4 canções, que revelam a força expressiva do compositor, e trechos de A Floresta do Amazonas, com sons que criam imagens na mente do público.
Desde 1987, o projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson oferece concertos gratuitos semanalmente. As apresentações são abertas ao público e realizadas por artistas nacionais e internacionais consagrados ou por jovens talentos da música.
Serviço
Schubert e Villa-Lobos: música para voz, violoncelo e piano
Nesta sexta-feira (22/5), às 19h, no CTJ Hall Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita. Classificação livre.