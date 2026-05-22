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Banca de Poetas comemora 25 anos com evento na Feira da Ponte Norte

Banca de Poetas comemora 25 anos em evento com troca de livros, roda de chorinho e declamação de poesia na Feira da Ponte Norte neste sábado (23/5)

Banca de Poeta comemora 25 anos com evento na Feira da Ponte Norte - (crédito: Divulgação)
Banca de Poeta comemora 25 anos com evento na Feira da Ponte Norte - (crédito: Divulgação)

A Banca de Poetas promove a segunda edição da comemoração aos 25 anos do projeto com troca de livros, declamação de poesia e uma roda de chorinho neste sábado (23/5), a partir de 8h, na Feira da Ponta Norte (216 Norte). O evento presta tributo a Carolina Maria de Jesus e tem homenagem especial a Cláudia Martins. 

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Fundador da Banca de Poetas, José Garcia Caianno inicia a programação com o Teatro de Livros, com apresentações de poetas de Brasília e troca de livros. Participam do evento Chico Lima, Cláudia Martins, Cleane Ferreira, Dea Barbosa, Dom Caixote, Erivelto Carvalho, Kim, Laercio Nicolau, Marcelo Bousada, Nicolas Behr, Noélia Ribeiro, Pira, Rego Júnior, Renato Matos, Severino Francisco, Sóter, Vinícius Borba e Wélcio de Toledo.

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O evento segue com celebrações e homenagens aos sebos de Brasília. A partir de 12h, tem início a roda de choro com o grupo de Antônio Lício, um dos fundadores e primeiro presidente do Clube do Choro, inaugurado em 1977.

Serviço

2ª Edição das Comemorações do Jubileu de Prata da Banca de Poetas

Neste sábado (23/5), a partir de 8h, na Feira da Ponta Norte (216 Norte). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 17:10
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