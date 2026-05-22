Peça O médico e o monstro explora a mistura entre monólogo e musical

Quando voltou de Nova York, em 2013, os personagens Dr. Jekyll e Mr. Hyde chacoalhavam a cabeça de Rodrigo Mariani. A ideia do artista brasiliense era transformar o livro O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson, em espetáculo. No processo de maturação, a melhor forma de adaptar essa história, Mariani entendeu, seria fazer um monólogo intimista, ao qual acrescentou piano e violino. O musical estreia neste sábado (23/5), às 19h, no Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), com sessão no mesmo horário no domingo (24/5). A entrada é gratuita.

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A temática da complexidade humana norteia a peça, que apresenta a busca do advogado Utterson para saber o que aconteceu com o amigo médico Henry Jekyll. Os dois são, na verdade, personalidades de um mesmo indivíduo, interpretado por Rodrigo Mariani. “No fundo, todo mundo luta contra os seus próprios monstros internos, e muitos deles somos nós mesmos que criamos”, comenta o artista.

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O musical tem como fonte a partitura que, apesar da existência dos registros, não foi executada na Broadway. “Quis trazer essas sonoridades originais com muita autenticidade. Também criei versões em português mais narrativas para ajudar na dinâmica da história, já que as letras originais eram mais subjetivas e sentimentais”, opina Mariani. A direção cênica é de Jefferson Leão.

A produção dispõe de elementos tecnológicos audiovisuais, com projeção mapeada que dialoga com o ator em cenas coreografadas específicas. A atuação é apoiada no teatro realista com um personagem do cotidiano, Dr. Jekyll, e o outro, Mr. Hyde, em um mundo sombrio ficcional. O diálogo de um texto do século 19 com o atual contexto, para Rodrigo Mariani, está nos transtornos mentais. Por conta disso, o espetáculo recebe o psicólogo e artista Marcelo Lucchesi para discutir questões relacionadas à dramaturgia.

O pianista Thales Souza Silva e o violinista Cássio Dalla Chiesa conduzem a trilha sonora. A peça, realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), vai ao Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte) nos dias 30 e 31 de maio.

Serviço

O médico e o monstro

Com Rodrigo Mariani. Neste sábado (23/5) e no domingo (24/5), às 19h, no Teatro Galpão Hugo Rodas do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Nâo recomendada para menores de 12 anos. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel