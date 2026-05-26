Superjazz Festival recebe Bell Lins e Hamilton Pinheiro nesta quarta (27/5)

Nesta quarta-feira (27/5), o Superjazz Festival, realizado semanalmente no CCBB até o dia 1º de julho, recebe a cantora Bell Lins e o baixista, compositor e produtor Hamilton Pinheiro. A programação começa às 17h e segue até 21h; a entrada é gratuita, mediante retirada prévia dos ingressos pelo site do CCBB.

Com foco em conexões entre música instrumental, jazz contemporâneo, black music brasileira e cultura urbana, o evento tem início com a Rádio Superjazz, discotecagem em vinil comandada pelos DJs e curadores Dudão Melo e Mario SartÔ. Às 18h30, Hamilton Pinheiro sobe ao palco com o saxofonista americano Michael Tracy.

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A apresentação de Hamilton é baseada no álbum mais recente da carreira do baixista, lançado em julho do ano passado, O dia do Sol, e em improvisações características da música instrumental. “Eu aproveito que isso já está naturalmente nas minhas músicas. Gosto de trabalhar a improvisação, mas também o arranjo, gêneros musicais diferentes, dinâmicas diferentes e surpresas. Às vezes você acha que a música vai para um lado e ela vai para o outro”, diz Hamilton.

Para a colaboração com Michael Tracy, os músicos prepararam a apresentação de uma faixa do último disco do saxofonista, além do repertório básico do jazz. Tracy foi diretor do programa de jazz da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, e responsável por receber diversos artistas brasilienses, como Bruno Medina, Renato Vasconcelos e Iara Gomes; teve, também, dois álbuns produzidos por Hamilton.

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Atualmente, Tracy e Hamilton coordenam o projeto Brazilian Music Workshop, que promove aulas sobre música brasileira para artistas americanos em Brasília até o dia 30 de maio. “Já que ele está aqui, já gravamos e tocamos muito, ele vai fazer uma participação no meu show”, diz Hamilton.

Bell Lins encerra a programação do dia com show às 20h15. Para a apresentação no Superjazz, a cantora aposta em releituras de grandes sucessos da música mundial. “Vamos aproveitar para explorar não só o jazz, como também a soul music, o blues e o pop de uma forma muito única. Então, também terão muitos solos dos próprios músicos que estarão comigo”, diz. “Por exemplo, vamos trazer algumas músicas do Michael Jackson, como The way you make me feel, Billie Jean e Man in the mirror, que voltaram a ser ouvidas depois do filme Michael, e trouxemos para o show numa roupagem diferente.”

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Serviço

Superjazz Festival

Nesta quarta-feira (27/5), de 17h às 21h, no CCBB (SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do CCBB.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel