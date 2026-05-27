Julie Andrews faz rara aparição em vídeo para evento sobre Parkinson

Discreta nos últimos anos por conta da idade e de condições de saúde, a artista surgiu para apoiar a conscientização sobre a doença — apesar de não ser diagnosticada com Parkinson - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Aos 90 anos, a atriz Julie Andrews voltou a aparecer publicamente em um momento raro e simbólico: um vídeo especial gravado para o Congresso Mundial de Parkinson. Discreta nos últimos anos por conta da idade e de condições de saúde, a artista surgiu para apoiar a conscientização sobre a doença — apesar de não ser diagnosticada com Parkinson.

Na gravação, Andrews aparece sentada em uma poltrona branca, vestindo uma blusa de gola alta verde-clara. Com seu tom calmo e inconfundível, ela dá as boas-vindas aos participantes do evento e reforça a importância da colaboração global na busca por tratamentos e, futuramente, pela cura.

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“Sou Julie Andrews e tenho o prazer de dar-lhes as boas-vindas ao sétimo Congresso Mundial de Parkinson. A sua participação é inestimável na nossa busca pela cura desta terrível doença”, diz no início do vídeo.

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Em seguida, a atriz aprofunda a mensagem em um apelo direto à empatia e à união. “Sei bem o quão devastador isso pode ser. Que todos nós nos tornemos um farol de luz para detê-lo. Contem comigo como um fio condutor. Obrigada”, completa.

A breve aparição foi suficiente para mobilizar fãs ao redor do mundo, que celebraram o retorno da estrela às telas, ainda que de forma pontual. Nas redes, o sentimento foi de reverência. Mensagens destacaram tanto a importância de sua trajetória quanto o impacto emocional de sua presença.

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Ícone do cinema e do teatro musical, Andrews construiu uma carreira que atravessa gerações. Seu primeiro grande destaque veio com My Fair Lady, em 1956. Depois, ela se consolidou como um dos maiores nomes de Hollywood em Mary Poppins (1964) e alcançou status de lenda com A Noviça Rebelde (1965). Décadas depois, voltou a encantar o público mais jovem em O Diário da Princesa (2001), reafirmando seu lugar como uma das vozes mais queridas do entretenimento.