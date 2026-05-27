'The Witcher 3' vai receber nova expansão 11 anos depois do lançamento

Geralt de Rívia volta para protagonizar mais uma aventura, dessa vez com conteúdo inédito. - (crédito: Divulgação/CD Projekt Red)

O bruxeiro está de volta para mais uma aventura! Mais de 10 anos após o lançamento, The Witcher 3: The Wild Hunt vai ganhar uma nova expansão. Anunciada na manhã desta quarta-feira (27/5) pelas redes sociais oficiais da CD Projekt Red, The Witcher 3: Songs of the Past vai trazer Geralt de Rivia de volta para uma nova aventura no universo de fantasia sombria da série.

Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past!



This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

A terceira expansão é desenvolvida em parceria com o estúdio Fools Theory, responsável pelo jogo de RPG de turno, The Thaumaturge. O time é composto por veteranos da CD Projekt Red, que acabaram deixando o estúdio e agora retornam para compor o projeto. Apesar das adições anteriores terem chegado a todas gerações de consoles em que o jogo foi lançado, Songs of the Past será exclusivo para a nova geração, sendo lançada no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A expansão ainda não tem uma data certa para chegar, mas a empresa prometeu, no site oficial do título, que dará mais informações no inverno norte-americano, que começa em dezembro e vai até março, marcando talvez uma janela para o início de 2027 para mais detalhes.

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Anteriormente o título havia recebido duas expansões, Blood and Wine e Hearts of Stone, que continham aventuras inéditas, com o bruxo enfrentando novas criaturas, em novas áreas, repleta de novas missões. Songs of the Past deve seguir a mesma linha narrativa trazendo novos conteúdos ao jogo do bruxo.

The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para o PC PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.