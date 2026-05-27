InícioDiversão e Arte
novo dlc

'The Witcher 3' vai receber nova expansão 11 anos depois do lançamento

CD Projeckt Red vai lançar novo conteúdo em parceria com a Fool 's Theory, composta por ex-veteranos do estúdio polonês

Geralt de Rívia volta para protagonizar mais uma aventura, dessa vez com conteúdo inédito. - (crédito: Divulgação/CD Projekt Red)
Geralt de Rívia volta para protagonizar mais uma aventura, dessa vez com conteúdo inédito. - (crédito: Divulgação/CD Projekt Red)

O bruxeiro está de volta para mais uma aventura! Mais de 10 anos após o lançamento, The Witcher 3: The Wild Hunt vai ganhar uma nova expansão. Anunciada na manhã desta quarta-feira (27/5) pelas redes sociais oficiais da CD Projekt Red, The Witcher 3: Songs of the Past vai trazer Geralt de Rivia de volta para uma nova aventura no universo de fantasia sombria da série.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A terceira expansão é desenvolvida em parceria com o estúdio Fools Theory, responsável pelo jogo de RPG de turno, The Thaumaturge. O time é composto por veteranos da CD Projekt Red, que acabaram deixando o estúdio e agora retornam para compor o projeto. Apesar das adições anteriores terem chegado a todas gerações de consoles em que o jogo foi lançado, Songs of the Past será exclusivo para a nova geração, sendo lançada no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A expansão ainda não tem uma data certa para chegar, mas a empresa prometeu, no site oficial do título, que dará mais informações no inverno norte-americano, que começa em dezembro e vai até março, marcando talvez uma janela para o início de 2027 para mais detalhes. 

Anteriormente o título havia recebido duas expansões, Blood and Wine e Hearts of Stone, que continham aventuras inéditas, com o bruxo enfrentando novas criaturas, em novas áreas, repleta de novas missões. Songs of the Past deve seguir a mesma linha narrativa trazendo novos conteúdos ao jogo do bruxo. 

The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para o PC PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 27/05/2026 08:56
SIGA
x