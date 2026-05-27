'The Witcher 3' vai receber nova expansão 11 anos depois do lançamento

O bruxeiro está de volta para mais uma aventura! Mais de 10 anos após o lançamento, The Witcher 3: The Wild Hunt vai ganhar uma nova expansão. Anunciada na manhã desta quarta-feira (27/5) pelas redes sociais oficiais da CD Projekt Red, The Witcher 3: Songs of the Past vai trazer Geralt de Rivia de volta para uma nova aventura no universo de fantasia sombria da série.
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Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past!
This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO— The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026
A terceira expansão é desenvolvida em parceria com o estúdio Fools Theory, responsável pelo jogo de RPG de turno, The Thaumaturge. O time é composto por veteranos da CD Projekt Red, que acabaram deixando o estúdio e agora retornam para compor o projeto. Apesar das adições anteriores terem chegado a todas gerações de consoles em que o jogo foi lançado, Songs of the Past será exclusivo para a nova geração, sendo lançada no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
A expansão ainda não tem uma data certa para chegar, mas a empresa prometeu, no site oficial do título, que dará mais informações no inverno norte-americano, que começa em dezembro e vai até março, marcando talvez uma janela para o início de 2027 para mais detalhes.
Anteriormente o título havia recebido duas expansões, Blood and Wine e Hearts of Stone, que continham aventuras inéditas, com o bruxo enfrentando novas criaturas, em novas áreas, repleta de novas missões. Songs of the Past deve seguir a mesma linha narrativa trazendo novos conteúdos ao jogo do bruxo.
The Witcher 3: Wild Hunt está disponível para o PC PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
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