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Pedro Ortaça, referência da música gaúcha, morre aos 83 anos

Ícone da música regional gaúcha, cantor estava internado após cirurgia em hospital de Ijuí

Ícone da música regional gaúcha, cantor estava internado após cirurgia em hospital de Ijuí - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ícone da música regional gaúcha, cantor estava internado após cirurgia em hospital de Ijuí - (crédito: Reprodução/Instagram)

Familiares do cantor e compositor Pedro Ortaça confirmaram, nesta sexta-feira (29/5), a morte do artista. De acordo com a família, Ortaça sofreu três paradas cardiorrespiratórias no Hospital das Clínicas de Ijuí, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após realizar uma cirurgia.

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Pedro Ortaça tinha 83 anos e deixou o legado de um dos grandes ícones musicais das canções regionais do Rio Grande do Sul, com sucessos como “Bailanta do Tibúrcio” e “Timbre de Galo”.

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Com canções que carregam a cultura gaúcha e permeiam pautas sociais, Ortaça foi um dos artistas do álbum Tronco Missioneiro, lançado em 1988. Um sucesso musical tão grande na época fez com que o grupo de cantores, formado também por Jayme Caetano Braun, Cenair Maicá e Noel Guarany, ficassem conhecidos como “troncos missioneiros”.

Por meio de suas redes sociais, Maritania Ortaça, filha do cantor, se despediu do pai: “Ele sempre será o exemplo mais lindo de resiliência, coragem e força”, escreveu.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) emitiu uma nota de pesar, na manhã desta sexta-feira, celebrando a história do último tronco missioneiro.

“Ortaça honrou as raízes do povo gaúcho e imortalizou seu nome no cancioneiro regional, cantando com verdade, sentimento e pertencimento o Rio Grande do Sul e as Missões, que neste ano completam 400 anos de história e são tema dos Festejos Farroupilhas. Em 2024, Pedro Ortaça foi patrono dos Festejos Farroupilhas, reconhecimento à sua trajetória e à grandeza de sua contribuição para a cultura gaúcha.

Neste momento de pesar, o MTG se solidariza com familiares, amigos, admiradores e com toda a comunidade tradicionalista, que lamenta esta perda. O legado, a obra e a memória de Pedro Ortaça permanecerão vivos na alma do Rio Grande”, diz a nota.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/05/2026 10:51
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