Pedro Ortaça, referência da música gaúcha, morre aos 83 anos

Ícone da música regional gaúcha, cantor estava internado após cirurgia em hospital de Ijuí - (crédito: Reprodução/Instagram)

Familiares do cantor e compositor Pedro Ortaça confirmaram, nesta sexta-feira (29/5), a morte do artista. De acordo com a família, Ortaça sofreu três paradas cardiorrespiratórias no Hospital das Clínicas de Ijuí, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após realizar uma cirurgia.

Pedro Ortaça tinha 83 anos e deixou o legado de um dos grandes ícones musicais das canções regionais do Rio Grande do Sul, com sucessos como “Bailanta do Tibúrcio” e “Timbre de Galo”.

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Com canções que carregam a cultura gaúcha e permeiam pautas sociais, Ortaça foi um dos artistas do álbum Tronco Missioneiro, lançado em 1988. Um sucesso musical tão grande na época fez com que o grupo de cantores, formado também por Jayme Caetano Braun, Cenair Maicá e Noel Guarany, ficassem conhecidos como “troncos missioneiros”.

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Por meio de suas redes sociais, Maritania Ortaça, filha do cantor, se despediu do pai: “Ele sempre será o exemplo mais lindo de resiliência, coragem e força”, escreveu.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) emitiu uma nota de pesar, na manhã desta sexta-feira, celebrando a história do último tronco missioneiro.

“Ortaça honrou as raízes do povo gaúcho e imortalizou seu nome no cancioneiro regional, cantando com verdade, sentimento e pertencimento o Rio Grande do Sul e as Missões, que neste ano completam 400 anos de história e são tema dos Festejos Farroupilhas. Em 2024, Pedro Ortaça foi patrono dos Festejos Farroupilhas, reconhecimento à sua trajetória e à grandeza de sua contribuição para a cultura gaúcha.

Neste momento de pesar, o MTG se solidariza com familiares, amigos, admiradores e com toda a comunidade tradicionalista, que lamenta esta perda. O legado, a obra e a memória de Pedro Ortaça permanecerão vivos na alma do Rio Grande”, diz a nota.