Em cartaz no DF, peça 'Cicatrizes' trata de violência contra a mulher

'Cicatrizes - O amor deve ser livre' entra em cartaz pelo Distrito Federal - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

Cicatrizes — O amor deve ser livre entra em cartaz no mês de junho e passa por Paranoá, Plano Piloto e São Sebastião. Criado pela Cia em Comma, o espetáculo fala sobre coisas que passam despercebidas aos olhos de muitas pessoas e é inspirado em fatos cotidianos. Feridas e vozes silenciadas que precisam emergir são os temas da peça.

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A peça estreou em setembro de 2011, no Festival Nacional de Monólogos de Laranjeiras (SE), com Madelon Cabral. A montagem atual do monólogo tem no papel principal a atriz Lilian Alencar. A produção já participou de importantes festivais, recebeu indicações e conquistou prêmios, como o de Melhor Espetáculo no 1º Festival de Teatro de Itapevi (SP), em 2016.

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A história acompanha Sônia, uma advogada que vê o casamento de anos com Fred se transformar em violência física e psicológica. Cicatrizes é um espetáculo intenso e impactante, que alerta sobre os perigos das relações violentas. Mais informações estão disponíveis pelo Instagram @espetaculocicatrizes @ciaemcomma.

Serviço

Cicatrizes - O amor deve ser livre

Segunda-feira (1/6), às 14h40, no CEDEP, e às 19h40, no CED 03, no Paranoá. Terça-feira (2/6), às 17h e às 19h30, na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (506/7 Sul). Dia 9 de junho, às 17h30 e às 19h30, no IFB de São Sebastião. Entrada gratuita. Classificação: 14 anos.