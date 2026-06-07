Ex-BBB Jordana Morais define Brasília como "solar, charmosa e múltipla"

Ela passou mais de 90 dias confinada no reality show mais vigiado do país, mas ao sair da casa do BBB, a tocantinenses radicada em Brasília Jordana Morais deixou claro: uma parte fundamental do seu coração ficou fincada nas quadras, no Cerrado e no céu infinito do Distrito Federal. Ao Correio, a advogada e influenciadora abriu o jogo sobre a relação intensa com a cidade que a acolheu aos 16 anos, após uma passagem por Goiânia (GO), e revelou quais lugares sentiu mais falta durante o programa.

Quando questionada sobre o local do DF que mais visitou na memória enquanto confinada, Jordana não hesitou: "O Buraco do Jazz". O espaço cultural montado na Praça dos Três Poderes foi um tema recorrente nas conversas da sister dentro da casa. "É um lugar que representa a essência de Brasília para mim. Um espaço a céu aberto, embaixo da nossa bandeira, ouvindo música de altíssima qualidade, cercada de pessoas completamente diferentes convivendo em harmonia", descreve.

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A ex-BBB destaca o caráter democrático do local: "Você encontra gastronomia maravilhosa, mas também pode levar sua própria comida, sentar na grama e viver a experiência do seu jeito". Além do jazz, ela confessa que sentia falta do céu brasiliense. "Parece clichê, mas quem mora no DF entende. O pôr do sol daqui é uma experiência. O céu de Brasília mexe emocionalmente com a gente", declarou, apaixonada.

Vivendo atualmente entre Rio e São Paulo, Jordana afirma que Brasília oferece uma sensação única: "A cidade respira de um jeito diferente. O céu é enorme, a arquitetura é única, o Lago Paranoá transforma a atmosfera. É uma cidade muito arborizada e conectada com a natureza". Ela cita o Parque da Cidade como "quase uma segunda casa" e exalta o Eixão do Lazer aos domingos. "As pessoas ocupam a cidade de uma forma leve, saudável e coletiva. Isso traduz a qualidade de vida daqui", defende.

Outra característica que a ex-BBB valoriza é a mistura cultural: "Tem gente do Brasil inteiro aqui. Você cresce convivendo com sotaques e realidades diferentes. Isso amplia nossa visão de mundo". Sobre os hábitos locais, ela observa: "O brasiliense valoriza muito qualidade de vida. A cultura de encontrar amigos em cafeterias e barzinhos das quadras da Asa Sul e da Asa Norte, programas ao ar livre — Brasília tem um charme muito próprio nisso".

Jordana Morais, ex-BBB (foto: Marcio Farias)

Projetos

Se pudesse apresentar a capital a um visitante em apenas 24 horas, Jordana tem o itinerário na ponta da língua. Começaria pela Esplanada dos Ministérios, com paradas na Catedral, Museu Nacional e Praça dos Três Poderes. "Todo brasileiro deveria viver a experiência de ver Brasília de perto pelo menos uma vez", defende.

Depois, a ideia é mergulhar na parte afetiva da cidade: cafeterias e barzinhos das quadras da Asa Sul e da Asa Norte, além de mostrar a gastronomia local. Mas a ex-BBB faz questão de incluir as regiões administrativas. "Mostraria Ceilândia, que tem uma força cultural gigantesca, feiras tradicionais, artistas talentosíssimos. A identidade do DF também nasce da potência das periferias", frisa a ex-moradora de Águas Claras.

O roteiro se encerra no fim da tarde, no Lago Paranoá — de preferência no Pontão do Lago Sul. "Não existe forma melhor de entender Brasília do que olhando o céu refletindo no lago. Ali, a pessoa entende exatamente por que quem é de Brasília sente tanto orgulho daqui", decreta ela, que entrou no programa após ser escolhida pelo voto popular na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, instalada no Conjunto Nacional.

Mesmo com a visibilidade nacional após o reality, Jordana — que saltou de 30 mil para 1,8 milhão de seguidores — afirma que a capital do país continua sendo sua base afetiva. "Brasília sempre vai ser casa para mim", resume. Sobre projetos, ela é cautelosa: "Estou vivendo um momento de muitas possibilidades, ainda em fase de estudos e análises. Brasília tem uma potência humana gigantesca, e eu gostaria de contribuir para ampliar o olhar das pessoas sobre o DF".

E a possibilidade de retornar a ser moradora, ela deixa no ar. "Voltar a morar aqui é algo que eu nunca deixaria de considerar", conclui a Top 5 do icônico BBB 26.



