Carolina Ferraz nega retorno às novelas e dá motivo forte - (crédito: Reprodução / Internet)

Carolina Ferraz confessou que não pretende retornar às novelas. A atriz não anunciou aposentadoria, mas o "desligamento" definitivo do gênero.

"Adoro atuar e quero continuar trabalhando como atriz, seja em minisséries, projetos menores, cinema ou teatro. Mas não quero mais fazer novelas. É um trabalho muito intenso e exige muito tempo. Você acaba sendo completamente absorvido por aquilo. Hoje, prefiro projetos de atuação mais curtos", disse em entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, no SBT.

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Após sair do comando do Domingo Espetacular, da Record, a atriz e apresentadora comentou o que anda fazendo fora da TV.

"Estou aproveitando este momento da minha vida, minha idade, minha carreira, minha trajetória e tudo o que já vivi para me posicionar com mais segurança. Acho que hoje conquistei essa liberdade de dizer que não sou apenas atriz ou apresentadora, mas também empresária", disse.