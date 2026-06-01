Taylor Swift anuncia nova música para 'Toy Story 5'

Taylor Swift compôs uma nova música para Toy Story 5, que será lançada na sexta-feira (5/6), anunciou a cantora nas redes sociais.
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"Minha nova música original 'I knew it, I knew you' para Toy Story 5, da Disney e Pixar, será de vocês em 5 de junho", escreveu nesta segunda-feira (1º/6) em sua conta no X.
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A compositora, ganhadora de 14 prêmios Grammy, disse que "ama" os personagens da reconhecida franquia desde seu primeiro filme, em 1995.
Toy Story 5 será lançado em 17 de junho em todo o mundo. A animação acompanhará o cowboy Woody, Buzz Lightyear e sua turma de brinquedos na luta pela sobrevivência em meio à tecnologia, em especial um tablet.
Os fãs de Taylor especularam durante semanas sobre sua participação no novo Toy Story, após um cronômetro aparecer no site da cantora com um fundo que lembrava a parede do quatro do protagonista do primeiro filme, Andy.
No final da semana passada, apareceram outdoors com esse mesmo fundo e as iniciais TS - que são compartilhadas pela saga e pela cantora - em grandes cidades de vários países.
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