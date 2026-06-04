Exposição 'Copa, corpo e cor' explora emoções do esporte

Pintura de Patrícia Medeiros: em sintonia com a Copa do Mundo de Futebol - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe a exposição coletiva Copa, Corpo e Cor, que reúne obras de 21 artistas em uma homenagem visual ao universo do futebol e às emoções despertadas pela Copa do Mundo. A mostra pode ser visitada, de forma gratuita, até 26 de junho na The Gallery Fernanda Curado, localizada na SCLN 307, Bloco A, salas 5 a 7, na Asa Norte.

A proposta da exposição surgiu a partir de um desafio lançado pela galerista Fernanda Curado aos artistas participantes. "Há pouco mais de dois meses desafiei artistas a saírem de suas zonas de conforto e produzirem uma obra com o tema Copa do Mundo de Futebol. A princípio, alguns ficaram desconfiados, mas, com o passar dos dias, abraçaram a ideia e produziram obras sensacionais", conta.

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Com curadoria voltada ao diálogo entre arte, corpo e cultura esportiva, a mostra propõe uma reflexão sobre como o futebol ultrapassa os limites dos estádios e se transforma em elemento de memória afetiva, expressão cultural e identidade coletiva. Segundo Fernanda, o tema desperta uma conexão imediata com o público brasileiro. "A Copa do Mundo é nossa. Não tem como não entrar nesse clima. As imagens expostas permitem vivenciar o desejo de todo brasileiro: vencer a Copa do Mundo", destaca.

Um dos destaques da mostra é a obra de Patrícia Medeiros, que sintetiza a emoção característica das grandes decisões do futebol. "Ela mostra o atleta cobrando uma penalidade máxima, a concentração do goleiro e o coração do cobrador pulsando no gramado, com toda a torcida ao fundo. É um momento de total concentração e silêncio, em que apenas o coração pulsa", descreve Fernanda.

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Entre os artistas participantes também estão: Alda Carvalho, Ana Helena Fragomeni, Claus, Dionisio João, Eusanete Sant'Anna, Fernando Lopes, Graça Martins, Gui Martins, Higor Vasconcelos, Imaki, Jeová Nunes, Kristina Fleury Ivanova, Luiz Souza-Ratão, Mariah Campolina, Murilo Frade, Rose Ornelas, Ruza, Selvita, Sibeli Rebelo e Tereza Dalla.

O diferencial da exposição é a diversidade de técnicas presentes nas obras. Pintura a óleo, colagem, aquarela, escultura, acrílica e desenho dividem espaço em uma mostra que convida o visitante a experimentar diferentes olhares sobre o futebol.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco