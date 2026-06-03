Tudo o que se sabe até o momento sobre 'God of War Laufey'

O novo jogo da saga God of War vai trazer uma história inédita do ponto de vista da guerreira e esposa do espartano, Faye. A Santa Monica Studios apresentou em primeira mão no State of Play desta terça-feira (2/6) um spin-off da saga nórdica de Kratos, God of War Laufey. Nele, o jogador controla Faye no pós-vida e deve lutar contra deuses de outras mitologias para manter os planos que ela fez para Kratos e Atreus em curso.

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Jogabilidade

A história se passa no exato momento em que Kratos e Atreus queimam o corpo de Faye em seu funeral. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Com os dois pés na porta, o estúdio revelou 20 minutos da jogabilidade do título, trazendo a guerreira lendária dos 9 reinos em combate. O estilo de luta destacou muito a união entre os lados, confronto que havia com a verticalidade e fluidez da saga grega, e agora com o retorno do pulo e combos aéreos, junto com a parceria de personagens vista na nórdica. Apesar dessa adição, muito do combate ainda é familiar aos fãs da saga, lutando agora com uma nova personagem em uma trama inédita, mas mantendo a violência e as magias diversas de God of War.

Deuses e mais deuses

O jogo traz um lugar misterioso, o Everywhen, onde os deuses vão parar após a morte. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Uma adição inédita do título é a presença de mais deuses de outros panteões. No trailer, os fãs já puderam sentir o gostinho da vastidão que irá compor o além mitológico, o primeiro é Begtse, um divindade do budismo tibetano e apesar da aparência remeter a algo maligno, o deus é conhecido como uma figura protetora, incumbida de defender os ensinamentos budistas. Outra deusa que aparece também na prévia, é a deusa da guerra e da vingança da mitologia egípcia, Sekhmet.

Ela que inclusive aparece chamando um felino gigante que atua como montaria, o que remete mais ainda a cultura e legado dos faraós. Apesar desse vislumbre momentâneo das divindades, a dupla não deve ser a única a aparecer em God of War Laufey, fãs já especulam que a espada empunhada por Faye e defendida por Rue, seja alguma arma lendária advinda de alguma mitologia.

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Elenco de peso

A espada levantou muitos debates sobre qual mitologia o item pertence. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Deborah Ann Woll, a Karen Paige de Demolidor, retorna ao papel de Faye, após sua breve participação no início de God of War Ragnarok, fãs clamaram por conhecer mais a fundo a personagem. Jack Quaid, o Hughie Campbell de The Boys, faz sua estreia como o cubo cósmico Phranque, juntamente com a fita de uma espada poderosa, Rue, interpretada por Perlina Lau. Um dos pontos destacados pela própria atriz de Faye são as diferenças entre a jogabilidade: “Eu adoro o quão acrobática Faye é, eu acho a jogabilidade de Kratos tão fantástica, ele é um peso pesado, ele tem essa força bruta e Faye é tão forte e tão boa guerreira quanto, mas a sua jogabilidade é girar, virar, bater e tudo no ar, podemos mostrar que tem tantas formas de ser um guerreiro”.

Perlina Lau ainda afirmou que a construção de mundo será enorme e que os jogadores vão admirar a dinâmica entre os três personagens principais da trama: “Eu só espero que vocês aproveitem o mundo que SM (Santa Monica) está construindo porque é tão lindo e incrível e vasto, e aproveitem o trio e a dinâmica entre Phranque, Faye e Rue”.

Nova direção

O título vai trazer a magia mais presente do que em jogos anteriores. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Uma outra novidade sobre God of War Laufey é que Cory Barlog, diretor do segundo título da saga grega e do primeiro da nórdica, passa o bastão para Ariel Lawrence que vai assumir como diretora do jogo de Faye. Em um bate-papo conjunto, Ariel disse estar muito animada com a produção e ressalta os pontos da protagonista além de mãe e esposa: “Ela é uma guerreira, guardiã de seu povo, líder da rebelião, ela é todas essa coisas, e ser capaz de explorar essa pessoa com o detalhe e o amor que a Santa Monica traz é muito emocionante e muito animador”.

Na entrevista, ela detalha mais sobre o cenário principal onde o jogo vai se passar, um além dos deuses chamado de: Everywhen, em tradução literal seria algo como O sempre que, um espaço para onde toda e qualquer tipo de magia retorna após a morte. A diretora destaca a presença de novas mitologias e o retorno de velhos conhecidos e destacou: “Este lugar não é como um pós-vida, é mais uma prisão”. Ariel destaca a aparição de Begtse e Sekhmet, apontando que eles dominam a região agindo em conjunto ambos como “deuses da guerra”. Barlog ainda disse que os planos de expandir a história da guerreira já eram pensados desde a produção de God of War de 2018. Ariel tem expectativas altas sobre a recepção do público e espera que os jogadores também estejam ansiosos para jogar God of War Laufey.

God of War Laufey ainda não tem uma previsão de lançamento, mas deve chegar exclusivamente para o PlayStation 5









