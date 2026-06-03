Escritor Daniel Barros lança segunda edição de ‘O Sorriso da Cachorra’ com sessão de autógrafos no Bar Beirute - (crédito: Danfil Barros)

O escritor e artista plástico Daniel Barros lança a segunda edição de seu livro O sorriso da cachorra. A obra é um romance ambientado em Maceió e na Barra de Santo Antônio durante a década de 1980 e conta a história de amor entre os jovens André e Patrícia. Com uma linguagem precisa, o enredo acompanha a trajetória dos protagonistas em meio ao furor das mudanças sociais do país. Com entrada gratuita, o lançamento será nesta terça-feira (9/6), às 18h30, no Bar Beirute.

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Publicado pela primeira vez em 2011, o romance acompanha o casal André e Patrícia em meio à transformação política brasileira durante os anos 1980. O livro mistura a resistência contra o regime totalitário — movimentos estudantis e a luta pela terra — com as festas e a esperança de um futuro melhor.

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Radicado em Brasília desde 1998, Daniel Barros também é autor dos livros Enterro sem defunto (2013), Canto escuro (2019) e Mesa posta, pratos frios (2023). Além de escritor, ele atualmente trabalha como professor na Escola Superior de Polícia de Brasília. A escrita do autor combina as tensões cotidianas de seus personagens com a resistência de um Brasil desigual e em transformação.





Serviço

O sorriso da cachorra

De Daniel Barros. Nesta terça-feira (9/6), às 18h30, no Bar Beirute (109 Sul). Entrada gratuita.