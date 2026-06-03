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novo trailer

Tudo o que se sabe até o momento sobre Marvel’s Wolverine

O próximo grande exclusivo do PlayStation recebeu um trailer mostrando novidades do jogo do mutante da Marvel

O jogo do carcaju mais querido dos quadrinhos ganhou novos detalhes. - (crédito: Reprodução/Insomniac Games)
O jogo do carcaju mais querido dos quadrinhos ganhou novos detalhes. - (crédito: Reprodução/Insomniac Games)

O jogo exclusivo de PlayStation do carcaju mais querido dos quadrinhos ganhou um novo trailer cheio de ação e violência durante o evento digital da Sony nesta terça (2/5). O State of Play foi tão seguro, que abriu as apresentações com uma nova prévia de sete minutos do título focado no personagem. 

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Enredo

O mutante está rastreando o sequestro de crianças pelos carniceiros.
O mutante está rastreando o sequestrado de crianças pelos carniceiros. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

A trama encontra um Wolverine que por alguma razão misteriosa já não é membro dos X-Men, e que entra numa caçada contra os carniceiros - vilões dos quadrinhos, adaptados também no filme Logan - para salvar mutantes raptados para Bolivar Trask, uma das mentes por trás do projeto que cria os sentinelas. O trecho mostra o mutante atacando um comitiva que levava várias crianças, enquanto Wolverine lida contra os vilões com seus métodos peculiares. Os desenvolvedores apontaram que a trama trará uma volta ao mundo, com Logan batendo de frente com vários perigos e inimigos para salvar os mutantes.

Mais mutantes

Jean Grey aparece em um momento da prévia ajudando o parceiro X-Men.
Jean Grey aparece em um momento da prévia ajudando o pareceiro X-Men. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

Na prévia anterior, os fãs dos X-Men já tinham ido à loucura com a revelação de que Mística, a mutante capaz de assumir outras formas e Omega Red, o mutante com tentáculos de aço, estariam presentes em Marvel 's Wolverine. Contudo o novo trecho confirmou a participação do nêmesis do mutante, Dentes-de-Sabre, além da também membro dos X-Men, Jean Grey, ajudando o carcaju a destruir os carniceiros. Os sentinelas, robôs caçadores de mutantes, também aparecem na prévia, além de vários ninjas, que devem servir como inimigos durante a história do jogo.

Poderes e mecânicas

A ação em Marvel's Wolverine é violenta e sanguinária.
A ação é Marvel's Wolverine é violenta e sanguinária. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

A abertura da prévia já mostra que os poderes de Wolverine serão utilizados ao máximo, já que o mutante utiliza seus sentidos animais para localizar as crianças. Além disso, algumas mecânicas presentes no jogo com os poderes de Logan já apareceram na prévia, um deles sendo a barra de fúria, que estimula o jogador a ser mais ofensivo do que furtivo, com cada golpe acertado aumentando a barra. O fator de cura, o que torna o herói da Marvel praticamente imortal através da sua regeneração, apareceu também como um modo de “reviver” após ficar sem barra de vida, assim o personagem gasta a fúria para se curar. 

Acessibilidade

Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo.
Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo. (foto: Reprodução/Insomniac Games)

Um dos aspectos destacados no post do PlayStation Blog, é que Marvel’s Wolverine vai contar com diversas adaptações para permitir que diferentes jogadores vivenciem a experiência. “É uma parte importante do processo de desenvolvimento na Insomniac Games criar atributos que forneçam assistência aos jogadores com deficiências cognitivas, visuais, motoras e auditivas”. Ou seja, assim como outros títulos da PlayStation Studios, Marvel 's Wolverine também será mais amplo e acessível para os jogadores.

Marvel’s Wolverine chega em 15 de setembro deste ano exclusivamente para o PlayStation 5.


Saiba Mais

 

  • Jean Grey aparece em um momento da prévia ajudando o pareceiro X-Men.
    Jean Grey aparece em um momento da prévia ajudando o pareceiro X-Men. Foto: Reprodução/Insomniac Games
  • O mutante está rastreando o sequestro de crianças pelos carniceiros.
    O mutante está rastreando o sequestro de crianças pelos carniceiros. Foto: Reprodução/Insomniac Games
  • Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo.
    Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo. Foto: Reprodução/Insomniac Games
  • A ação é Marvel's Wolverine é violenta e sanguinária.
    A ação é Marvel's Wolverine é violenta e sanguinária. Foto: Reprodução/Insomniac Games
  • Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo.
    Bolivar Trask, criador dos sentinelas está envolvido diretamente com o enredo. Foto: Reprodução/Insomniac Games
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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 03/06/2026 10:26 / atualizado em 03/06/2026 10:40
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