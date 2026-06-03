Tudo o que se sabe até o momento sobre Marvel’s Wolverine

O jogo exclusivo de PlayStation do carcaju mais querido dos quadrinhos ganhou um novo trailer cheio de ação e violência durante o evento digital da Sony nesta terça (2/5). O State of Play foi tão seguro, que abriu as apresentações com uma nova prévia de sete minutos do título focado no personagem.
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Enredo
A trama encontra um Wolverine que por alguma razão misteriosa já não é membro dos X-Men, e que entra numa caçada contra os carniceiros - vilões dos quadrinhos, adaptados também no filme Logan - para salvar mutantes raptados para Bolivar Trask, uma das mentes por trás do projeto que cria os sentinelas. O trecho mostra o mutante atacando um comitiva que levava várias crianças, enquanto Wolverine lida contra os vilões com seus métodos peculiares. Os desenvolvedores apontaram que a trama trará uma volta ao mundo, com Logan batendo de frente com vários perigos e inimigos para salvar os mutantes.
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Mais mutantes
Na prévia anterior, os fãs dos X-Men já tinham ido à loucura com a revelação de que Mística, a mutante capaz de assumir outras formas e Omega Red, o mutante com tentáculos de aço, estariam presentes em Marvel 's Wolverine. Contudo o novo trecho confirmou a participação do nêmesis do mutante, Dentes-de-Sabre, além da também membro dos X-Men, Jean Grey, ajudando o carcaju a destruir os carniceiros. Os sentinelas, robôs caçadores de mutantes, também aparecem na prévia, além de vários ninjas, que devem servir como inimigos durante a história do jogo.
Poderes e mecânicas
A abertura da prévia já mostra que os poderes de Wolverine serão utilizados ao máximo, já que o mutante utiliza seus sentidos animais para localizar as crianças. Além disso, algumas mecânicas presentes no jogo com os poderes de Logan já apareceram na prévia, um deles sendo a barra de fúria, que estimula o jogador a ser mais ofensivo do que furtivo, com cada golpe acertado aumentando a barra. O fator de cura, o que torna o herói da Marvel praticamente imortal através da sua regeneração, apareceu também como um modo de “reviver” após ficar sem barra de vida, assim o personagem gasta a fúria para se curar.
Acessibilidade
Um dos aspectos destacados no post do PlayStation Blog, é que Marvel’s Wolverine vai contar com diversas adaptações para permitir que diferentes jogadores vivenciem a experiência. “É uma parte importante do processo de desenvolvimento na Insomniac Games criar atributos que forneçam assistência aos jogadores com deficiências cognitivas, visuais, motoras e auditivas”. Ou seja, assim como outros títulos da PlayStation Studios, Marvel 's Wolverine também será mais amplo e acessível para os jogadores.
Marvel’s Wolverine chega em 15 de setembro deste ano exclusivamente para o PlayStation 5.
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