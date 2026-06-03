Veja quais jogos podem aparecer no Summer Game Fest 2026

O evento de verão que traz um holofote no mundo dos games está quase aqui! O Summer Game Fest 2026 vai ser celebrado na próxima sexta-feira (5/6) diretamente do Dolby Theater em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Summer Game Fest é conhecido por anunciar vários títulos novos, que estarão presentes nas principais plataformas ao longo dos próximos meses. Xbox, PlayStation, Nintendo e muitas outras empresas estarão presentes no evento trazendo novidades para os jogadores.

Jogos confirmados

Gears of War: E-Day

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O próximo título da franquia Gears of War foi anunciado em 2024 e desde então não tinha recebido muitos detalhes, a não ser que traria o clássico time do jogo original de volta no início da guerra alienígena, 14 anos antes dos eventos da história principal. Marcus Fenix e Dom Santiago retornam para mais uma aventura na luta contra os Locust e a Microsoft confirmou que uma das atrações da participação da empresa no evento, vai ser um trecho destinado a Gears of War: E-Day. E como o jogo anteriormente já havia sido prometido para 2026, o Summer Game Fest deste ano deve cravar uma data de lançamento para o jogo.

Halloween: The Game

Michael Myers, o assassino silencioso da franquia Halloween retornou aos cinemas para uma nova trilogia e agora chega ao mundo dos games com um jogo exclusivo da saga de John Carpenter. Halloween: The Game é produzido pela IllFonic que desenvolveu o jogo do caçador alien, Predator: Hunting Grounds. O evento deve trazer uma demonstração jogável do título que chega já no terceiro trimestre de 2026 em 8 de setembro.

Possíveis Jogos

Injustice 3

Mais cedo este ano, um artista deixou vazar que participou da produção de Injustice 3, título que coloca os maiores herois e vilões da DC Comics para lutar é desenvolvido pela NetherRealm Studios. Após a conclusão das atualizações e da expansão de Mortal Kombat 1, a empresa ainda não anunciou nenhum novo projeto, e os fãs têm apontado que uma continuação de Injustice seria a possibilidade mais forte.

O último título saiu em 2017, aumentando o número de personagens e instaurando a customização nos jogos da NetherRealm. Contudo, o título conta com um problema na trama, já que o final de Injustice 2, deixa para o jogador escolher qual o final da história. Em um possível cenário onde o terceiro jogo é lançado, um dos finais será canonizado. A Warner pode aproveitar o momento para anunciar o terceiro título no palco da Summer Game Fest.

Assassin's Creed Hexe

A saga dos assassinos recebeu três títulos anunciados em conjunto em 2022, Red, Jade e Hexe. Lançado em 2025, explorando o Japão feudal e o mundo dos samurais, Assassins’s Creed Shadows, jogo mais recente da saga é o que possuía o codinome de Red, um título de mobile, que coloca o jogador na China antiga, que ficou conhecido com Assassin’s Creed Jade, não tem novidades desde 2023. Seguindo a linha de Jade, Assassin 's Creed Hexe passou por um turbulento desenvolvimento, e ainda não teve nenhum conteúdo divulgado. Com a avalanche de anúncios, um primeiro vislumbre do próximo Assassin 's Creed poderá ser visto na Summer Game Fest 2026.

Intergalactic: The Heretic Prophet

O próximo título da Naughty Dog promete aos fãs uma experiência que vai misturar a aventura com a ficção científica, o jogador assume Jordan A. Mun, uma caçadora de recompensas que fica presa em Sempiria, um planeta que ninguém conseguiu sair vivo em mais de 600 anos. Intergalactic é um jogo muito diferente do que os fãs da Naughty Dog estão acostumados, longe das aventuras de ação de Nathan Drake e da luta por sobrevivência em The Last of Us. Justamente pela temática, o título gera essa ansiedade por mais conteúdo.

Fora o trailer de anúncio, a empresa não compartilhou mais nada sobre o futuro game. Como a Sony tem um State of Play marcado para essa terça-feira (2/6) a empresa pode aproveitar o momento para mostrar mais na Summer Game Fest 2026.



Marvel's Blade

O caçador de vampiros teve um jogo anunciado em 2023 pela Arkane Studios, que trouxe um trecho animado anunciando o personagem como protagonista de um jogo do estúdio de Deathloop e Dishonored. Porém, o título segue sem mais informações, nem uma data de lançamento, nem qualquer vislumbre de jogabilidade. Muitos fãs do meio-vampiro temem que o game siga a nebulosidade que o filme com Mahershala Ali da Marvel segue, mas o motivo maior para a demora do título talvez seja as demissões na Arkane depois do baixo rendimento de Redfall. Agora que a poeira baixou, o jogo possa ser finalmente revelado para o público na Summer Game Fest 2026.

Persona 6

A Atlus tem se empenhado em fazer remakes dos seus títulos anteriores, Persona 3 e Persona 4 já tiveram seu conteúdo refeito em um novo motor gráfico e no formato de contar a história que a empresa utilizou em Persona 5. Contudo, os fãs estão ansiosos por conteúdo novo e, na última semana, uma arte no estilo gráfico que Atlus costuma utilizar vazou na internet, supostamente mostrando o design do protagonista de Persona 6.

Persona discute questões intimistas do mundo, falando sobre depressão, assédio, ansiedade, responsabilidade, amizade, utilizando do universo colorido e de batalhas de turno para transmitir mensagens profundas. O último RPG da Atlus, Metaphor: ReFantazio até concorreu a melhor jogo do ano em 2024, talvez a empresa não venha a lançar o título em 2026, mas é muito provável que o anuncie em breve.

The Wolf Among Us 2

Ressuscitada das cinzas, a Telltale Games, que esteve por trás dos jogos de escolha de The Walking Dead, Batman, Borderlands e da Vertigo com The Wolf Among Us. A sequência do jogo protagonizado Bigby promete ser o retorno dos jogos da Telltale, inicialmente, o jogo contaria com o apoio da AdHoc, de Dispatch — que inclui também veteranos da empresa — contudo, acabou tendo o desenvolvimento reiniciado em 2019, quando o estúdio deixou a produção. The Wolf Among Us 2 só teve um trailer até o momento e sem divulgação oficial de uma possível data de lançamento.

OD Knock

O visionário diretor do mundo do games, Hideo Kojima, se uniu ao diretor de cinema, Jordan Peele para produzir um terror como nenhum outro. OD será uma antologia exclusiva do Xbox, que Kojima disse que reuniu vários diretores para participar do projeto. O único trecho revelado foi seu primeiro capítulo, chamado Knock, que traz Sophia Lillis de IT: A Coisa no papel principal. O elenco ainda conta com Hunter Schafer e o falecido Udo Kier. E pode finalmente ganhar mais detalhes e uma data de lançamento, já que Hideo Kojima é grande amigo de Geoff Keighley, dono do Summer Game Fest e do The Game Awards.

Sekiro 2

Quando se pensa em anúncio grande, a palavra “FromSoftware” é sinônimo. Os olhos dos fãs agora estão em uma possível continuação de Sekiro: Shadows Die Twice. O vencedor do Game of The Year de 2019 conquistou os jogadores com um sistema de combate complexo e refinado de tal forma que, após mais de sete anos depois de seu lançamento, é possível especular sobre um retorno do querido universo de ninjas da FromSoftware. Vale ressaltar que o último título Soulslike original da empresa foi lançado há mais de quatro anos, com Elden Ring, em fevereiro de 2022.

Devil May Cry 6

Após duas temporadas do anime produzido pela Netflix, Devil May Cry acabou não recebendo nenhum conteúdo novo sobre a saga, mesmo depois do retorno triunfante da saga em DMC5. Contudo, a Capcom resolveu apostar em outros jogos e deixou Dante no banco por ora. Devido ao tempo entre um título e outro, é bem possível que Devil May Cry 6 já esteja em desenvolvimento — ou até pronto — e que a gigante japonesa aproveite o momento de celebração para trazer o primeiro vislumbre na sequência da sua saga.

DLC de Resident Evil Requiem

O mais novo jogo da saga Resident Evil vai ganhar uma DLC que, de acordo com a Capcom, ainda está em desenvolvimento. Mas, assim como o jogo principal, já houve diversos vazamentos e muitos cogitam que a DLC deve ser focada no agente da BSAA, Chris Redfield e na mercenária Ada Wong. A cena pós-crédito no final de RE9 mostra o Wolf Squad, time do Chris, chegando ao laboratório destruído que havia escondido em Raccoon City e isso tem feito os fãs teorizarem que a DLC deve acompanhar o agente e seus subordinados na investigação do grupo The Connections.

Resident Evil Code Veronica Remake

Outro jogo da saga Resident Evil pode ser anunciado durante o evento. Apesar de ter menos detalhes divulgados, o remake tem ganhado força entre os vazamentos que apontam o jogo como um dos mais ambiciosos da Capcom até agora. Foi destacado o foco no terror e aumento de tempo de jogabilidade de Chris Redfield, para dar mais enredo antes do Resident Evil 5. Code Veronica saiu originalmente para o PlayStation 2 e trazia uma história protagonizada por Claire Redfield pós-eventos do segundo jogo.

Hogwarts Legacy 2

Existem múltiplos relatos que indicam que a continuação de Hogwarts Legacy já está em desenvolvimento por parte da Warner. Além disso, o lançamento da série de Harry Potter na HBO em dezembro de 2026 também poderia sinalizar um lançamento próximo. Hogwarts Legacy se passou mais de cem anos antes da história da saga principal, logo, uma das maiores especulações sobre uma continuação seria de em que momento do mundo bruxo os jogadores poderiam explorar dessa vez.

O evento principal do Summer Game Fest acontece nesta sexta-feira (5/6) ás 18h, e pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube e redes sociais.