Carolina Dieckmmann fala sobre saúde após ser internada com infecção

Carolina Dieckmmann revelou, nesta quarta-feira (3/6), que está internada há quatro dias. Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz conta que foi diagnosticada com uma infecção avançada no rim esquerdo. O problema de saúde foi descoberto pouco antes de embarcar em uma viagem longa com destino remoto. “Existe uma sorte nisso ter acontecido nesse momento”, afirma.

A artista acredita que a descoberta precoce evitou uma situação mais grave, já que a infecção poderia ter se espalhado durante a viagem. "Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião, e tô aqui, viva", completa.

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Apesar de não saber quando receberá alta, Dieckmmann tranquilizou os fãs e agradeceu por todo o apoio e cuidados recebidos. A atriz aproveitou o momento para trazer uma reflexão sobre a importância da gratidão, valorização da saúde e da vida.

“Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, hoje. Um beijo, se cuidem, e agradeçam… Sempre. Deus é bom o tempo todo.”, escreveu a atriz na legenda da publicação.