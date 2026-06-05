Ticiane Pinheiro resgata fotos de quando estava com problemas financeiros

Ticiane Pinheiro resgata fotos da época em que enfrentou problemas financeiros: "Foi difícil" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu um momento nostálgico com os seguidores ao reencontrar lembranças de sua formatura em jornalismo, concluída em 1997. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela mostrou registros da cerimônia e aproveitou para recordar um período delicado enfrentado por sua família, marcado por dificuldades financeiras.

Enquanto organizava pertences antes de uma viagem, Ticiane encontrou o antigo álbum de formatura e decidiu dividir a descoberta com o público. Animada, ela exibiu imagens da colação de grau, fotos ao lado dos colegas e momentos especiais vividos durante a conquista acadêmica. Estava arrumando minhas coisas que vão para o Rio e olha o que encontrei: meu álbum de formatura, me formei em 1997. Olha que legal, eu, com meu canudo, toda orgulhosa, a colação, meus amigos de turma, contou.

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Em um dos trechos, a apresentadora apareceu ao lado do pai, Fernando Pinheiro, e relembrou o esforço da família para que ela pudesse concluir os estudos. Segundo Ticiane, aquele período exigiu sacrifícios financeiros, mas o apoio do pai foi essencial para que ela seguisse até a graduação. Meu paizinho, foi difícil pagar a faculdade, não é? Foi uma fase em que estávamos passando por dificuldades, mas você conseguiu. Meu pai conseguiu, declarou, emocionada.

Outro momento especial recordado pela comunicadora envolveu a mãe, Helô Pinheiro, conhecida nacionalmente por ter inspirado a clássica Garota de Ipanema. Ticiane revelou que a própria mãe participou da cerimônia de formatura, entregando o canudo aos estudantes da instituição onde também havia estudado. Minha mãe, como estudou na FIAM, ficou entregando os canudos na mesa e também entregou para mim, relembrou.