Namorada de James Handy diz que filho largou tratamento dias antes do crime

A namorada do ator James Handy falou pela primeira vez sobre a morte do artista de 81 anos, assassinado a facadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em entrevista ao portal TMZ, Wendy Gledhill afirmou que o filho, Michael Gledhill, de 44 anos, principal suspeito do crime, havia sido diagnosticado com esquizofrenia em julho de 2025 e interrompeu o tratamento poucos dias antes do homicídio.

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Segundo Wendy, o filho enfrentava graves problemas de saúde mental e apresentava comportamentos cada vez mais paranoicos nos meses que antecederam o crime. Ela disse ter descoberto que Michael deixou de tomar os medicamentos cerca de uma semana antes de James Handy ser encontrado morto.

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A mulher também comentou a relação entre o filho e o ator. De acordo com ela, apesar de divergências ocasionais, os dois mantinham uma convivência cordial. Ainda abalada, Wendy enviou uma mensagem à família de Handy.

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“Eles sabem o quanto eu o amava. Sinto muito. Sinto muito que isso tenha acontecido. Ainda estou em choque. Ainda não consigo compreender”, declarou.

Crime

James Handy morreu na última quarta-feira (3/6). De acordo com a polícia de Los Angeles, os agentes foram acionados após uma ligação para o serviço de emergência feita pelo próprio suspeito. Durante o contato, Michael Gledhill teria dito: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o ator em frente a uma residência com uma facada no peito. Ele não resistiu aos ferimentos. Gledhill foi preso e autuado por homicídio. A Justiça fixou fiança em US$ 2 milhões. Até o momento, as autoridades não divulgaram uma possível motivação para o assassinato.

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Carreira de mais de cinco décadas

Veterano do cinema e da televisão norte-americana, James Handy construiu uma trajetória de mais de 50 anos na atuação, acumulando mais de 100 trabalhos ao longo da carreira.

O ator participou de produções de destaque em Hollywood, incluindo “Top Gun: Maverick”, estrelado por Tom Cruise, além de filmes como “Jumanji” e “Arachnophobia”. Sua morte provocou comoção entre fãs e colegas da indústria cinematográfica.