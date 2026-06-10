Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (10/6)

Podemos especular que há mentiras de diferentes categorias, algumas inocentes e inofensivas enquanto outras, vis, produzem males abomináveis pela má intenção com que são postas em marcha, porém, todas têm algo em comum, requerem manobras mentais complexas para a construção de narrativas distorcidas.

Mentir implica um investimento energético de inteligência, de contenção emocional e de articulação gutural que pressupõe confiarmos em que o ato de mentir valeria a pena o investimento.

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Argumentamos que sim, que vale a pena o investimento, só que com o passar do tempo todos comprovamos que as mentiras nos complicam, porque elas não vêm sozinhas, depois a gente precisa mentir sobre as mentiras, e tudo isso significa tempo, e tempo é a matéria de nossos destinos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para que suas demandas não empaquem o bom andamento que poderia haver agora, porque apesar de ser necessário puxar um pouco a sardinha para seu lado, que isso não seja tanto ao ponto de ser insustentável.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar do bom tom das conversas, há algo emperrado no meio do caminho, com potencial de colocar tudo a perder. Procure ter controle sobre o andamento das coisas para que não se jogue fora o que ainda serviria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo que aparentemente esteja tudo no lugar certo, verifique uma e outra vez aquilo que as pessoas prometeram, porque mesmo que elas sejam bem intencionadas, podem acontecer coisas que lhes impeçam seguir em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que não se resolvem com bom humor e gentilezas, porque as pessoas não entenderiam a atitude e, ainda por cima, achariam um sinal de fraqueza de sua parte. Procure atuar com firmeza em relação a elas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Esses conflitos que se arrastam sem solução podem até continuarem vigentes, mas há sinais que dão esperança, senão de que os conflitos se solucionem, pelo menos de que você encontrará alternativas para se livrar desses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muito boas coisas acontecem ao lado de situações que sua alma gostaria de ver encerradas. A vida é mesmo assim, uma mistura simultânea de contradições que a alma precisa administrar com sabedoria, fazendo escolhas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo em seu devido tempo. Em primeiro lugar aceite todas as condições que o destino impõe nesta parte do caminho, para só depois de avançar em suas pretensões se dedicar a fazer a triagem de pessoas. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É fundamental, nesta parte do caminho, você considerar com atenção os detalhes práticos do que tiver intenção de fazer, porque a desconsideração daria lugar a um excesso de entusiasmo que não seria bom para ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vontade é uma, mas as circunstâncias são outras, bem diferentes, e sua alma fica com o dilema sobre a que prestar mais atenção e valorizar. Seguir em frente ou deter tudo para refazer os planos? O dilema.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Às vezes é tarde demais quando a alma descobre a mentira, mas mesmo assim é necessário se apressar para não dar continuidade à situação e, ao contrário, se dedicar a contrariar o que contrariar você. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É provável que haja certas contrariedades, que podem ser superadas com relativa facilidade se você controlar o mau humor que causarem. Cair na armadilha do mau humor é fácil, sair dela é bastante difícil.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As dificuldades se misturam com as facilidades e isso requer uma dose de presença de espírito maior do que em outros momentos. Escolhas difíceis são recompensadas pela sensação de ter posto os pés num grande caminho.

