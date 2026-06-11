Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (11/6)

Uma das principais ferramentas da Astrologia é o Zodíaco. Os horóscopos serviriam como guia e oráculo, supostamente prevendo acontecimentos importantes na vida de cada um. - (crédito: DesignDraw DesignDrawArtes por Pixabay )

Desperta ao novo dia com serenidade, mas se essa for substituída inadvertidamente pela ansiedade, na hora em que perceberes isso te recusa a argumentar sobre a lista de problemas e limitações que te constrangem e, ao contrário, evoca imagens de beleza e glória para te confortar.

Despertar com Lua Vazia é um assunto delicado, porque em vez de nos preparar para a vigília produtiva, o evento astrológico nos induz ao descanso, e não podendo esticar o tempo na cama, porque temos mil e um compromissos para atender, o resultado é o advento da ansiedade, que está sempre por aí, à espreita de nossas vulnerabilidades.

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Respira fundo e te recusa a conversar com a ansiedade, a substituindo pela confiança de que há vida mais abundante e alegre para experimentar, e que nada, ao despertar, vai estragar teu dia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Comece o dia respirando fundo e invocando a serenidade de quem contempla o declínio do mundo e das pessoas sem se contaminar com sentimentos negativos. A serenidade da mente e do coração é tudo que você precisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bastante improvável que se possa combater o medo decretando mentalmente que esse não será sentido, porque esse estranho sentimento não avisa quando irá aparecer, mas você pode decidir quanto tempo fica com medo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquietar-se seria uma boa maneira de lidar com as oscilações de humores, as suas e a das pessoas à sua volta também. Aquietar-se é uma atitude que você precisa tomar livremente, para se contrapor a essas oscilações.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Essas discussões que acontecem no silêncio barulhento da mente só servem para agilizar o raciocínio, caso essas venham a acontecer objetivamente, o que seria bastante improvável, pelo menos na perspectiva imediata.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Reflita uma e outra vez sobre os assuntos que supostamente você dá por garantidos ou dominados, porque não será perda de tempo rever os passos dados até aqui, tanto quanto as pretensões sobre o que está por vir.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas perspectivas hão de ser aproveitadas para injetar ânimo na mente, porque mesmo que esse ânimo seja passageiro, pelo menos terá agregado um pouco mais de saúde, e no seu dia a dia e relacionamentos haverá harmonia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As hesitações das pessoas produzem nervosismo, que na verdade é desnecessário, um desgaste que se poderia evitar, tendo em mente que o medo e a insegurança sempre circulam pela alma, mas que não profetizam nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ter dificuldade de encontrar onde estariam as coisas que deveriam ficar nos seus lugares habituais não há de ser considerado um sinal de que o dia vai ser catastrófico. Procure tratar tudo com bom humor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando o entusiasmo começa a minguar, você o substitua pela serenidade, tendo em vista que é nesse momento que a ansiedade ataca, querendo ocupar sua mente. A mente é um campo de batalha onde se decidem os humores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O ânimo e o desânimo acontecem sem prévio aviso, isso é algo que poderia ser controlado, só que desenvolvendo superpoderes da consciência. Enquanto isso, decida você o tempo que fica preso a esses humores.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de sua vontade de se livrar o quanto antes, e definitivamente, dos perrengues, ainda será necessário conviver com esses por um bom tempo, o que não deveria se converter em objeto de ansiedade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando a ansiedade, essa fiel companheira do caminho que é péssima conselheira, morder de novo suas entranhas, finja que não é com você, não lhe ofereça conversa, mas olhe para frente com alegria e entusiasmo.