Entenda porque o Richarlison virou "pai do bebê" nas redes sociais

Na imagem, pai do bebê, ex-gra e o bebê. A brincadeira tomou proporções enormes e foi usada até para cobrar a convocação do atleta para a Seleção. - (crédito: reprodução/@richarlison)

O atacante Richarlison ganhou um apelido inusitado nas redes sociais. Se você usa o TikTok, provavelmente já sabe do que se trata. Mas, para quem ainda não acompanhou a história, o Correio explica como surgiu o meme.

Conhecido como “Pombo”, o jogador agora, ganhou um novo apelido, e passou a ser chamado de “pai do bebê” após o nascimento de seu filho, Richarlison Júnior. Tudo começou quando o influenciador Dudu Daibert, irmão de Amanda Araújo, companheira do jogador, publicou vídeos sem pronunciar o nome do sobrinho.

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Nas gravações, Dudu não se referia à criança como Richarlison Jr., chamando o recém-nascido apenas de “bebê”. Os internautas rapidamente perceberam o detalhe, e a brincadeira ganhou força entre os seguidores, transformando-se em um meme que se espalhou pelas redes sociais.

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Muitos comentavam que o tio não sabia pronunciar o nome do sobrinho. Em um vídeo, Amanda questiona, o irmão não se referia a criança pelo nome. "Ele (Dudu) não aceitando que colocaram o nome da criança de Richarlison" comentou uma internauta.

Com a popularidade dos vídeos, outros integrantes da família também passaram a receber apelidos. Amanda ficou conhecida como “ex-grá”, uma referência a “ex-grávida”. Dudu passou a ser chamado de “tio do bebê”, enquanto Richarlison ganhou o título de “pai do bebê”.

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O meme ganhou ainda mais repercussão após a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Richarlison não apareceu entre os convocados, o que gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Em vez de questionarem a ausência do atacante pelo nome, muitos internautas passaram a perguntar: “Cadê o pai do bebê?”.

A expressão viralizou e chamou a atenção até mesmo de pessoas que não acompanham futebol. Em um vídeo publicado por Amanda, a influenciadora revelou que o próprio Richarlison não sabia da repercussão do apelido.

Segundo ela, o jogador desconhecia que milhões de pessoas o chamavam de “pai do bebê”. Ao descobrir a brincadeira, reagiu com surpresa. Nas redes sociais, muitos usuários comentaram que o atacante não era “cronicamente online”, uma expressão usada para se referir a pessoas que não acompanham constantemente as tendências e memes da internet.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares