Ator brasileiro Rei Black está no elenco de "Man on fire", hit global da Netflix

Rei Black está em todas: teatro, cinema, televisão e em diferentes plataformas de streaming. Depois de passar pela HBO Max com Beleza fatal e TV Globo, em Mania de você, o ator também pode ser visto na Netflix em uma superprodução internacional, destacando-se no elenco de Man on fire, que está há semanas no ranking global das mais assistidas. Com produção envolvendo Brasil, Estados Unidos e México, a obra marca mais um passo na circulação global do artista.

Rei Black contracenou com grandes nomes do elenco, como Alice Braga. Na trama, Rei interpreta Duda. "Ele é um chefe de morro que acaba envolvido em negociações motivadas por interesses financeiros, após a chegada de mercenários ao Rio de Janeiro. É um personagem importante dentro dessa trama", explica o ator, que na produção da HBO Max deu vida ao marido morto no primeiro episódio por Lola (Camila Pitanga).

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A série é marcada por sequências intensas de adrenalina e exigiu do núcleo do qual Rei Black faz parte uma preparação física rigorosa. "É uma série muito hollywoodiana, de muita ação. Tivemos preparação de elenco, além de treinamento com armas e para as cenas de ação. Minhas gravações foram no México e no Rio de Janeiro, com uma equipe altamente preparada, tanto dos Estados Unidos quanto do próprio país, em estúdios especializados em produções de grande porte. Lidei com questões de altitude, o que foi um desafio, mas não comprometeu a entrega", relata o brasileiro.

O ator ressalta, ainda, que sua preparação contínua contribuiu diretamente para o desempenho nas cenas. "A profissão de ator exige um treinamento constante. O movimento de técnicas chamado 'Black Ninja', que já faz parte da minha rotina há algum tempo, me ajuda muito na construção corporal e na performance em cena, especialmente nas de ação", afirma.

Alcance global

Rei Black comemora a presença de personagens e profissionais brasileiros em produções internacionais com alcance global. "É uma forma de expandir a minha essência artística e tudo aquilo que eu represento. Não só como indivíduo, mas também a partir do lugar de onde eu venho. É também sobre levantar o cinema brasileiro e o cinema negro, levando nossas narrativas e perspectivas para o mundo", afirma.

Na nova adaptação da história, conhecida mundialmente por sua versão cinematográfica, o público pode esperar uma abordagem mais serializada e emocionalmente complexa, sem abrir mão do ritmo acelerado característico do gênero. "O público pode esperar uma série de ação com muita adrenalina, mas também com sentimento. Tenho certeza de que terá um apelo popular muito grande", conclui Rei Black.

A participação na série reforça o momento de expansão internacional do ator, que recentemente levou ao continente africano o documentário Caminho de volta, do qual é um dos diretores. A obra propõe uma reflexão sobre a ancestralidade na diáspora, partindo da ideia de que ela não se perde, apenas atravessa o oceano.

Presença negra

Rei conquistou notoriedade nacional ao ser protagonista da primeira edição de Falas negras, da Globo. Além disso, ele é uma grande referência do teatro preto carioca, sendo fundador da premiada empresa de arte negra Confraria do Impossível. Foi indicado ao prêmio Shell 2023 como Melhor Ator com seu solo O grande dia e é diretor de Amor de baile, espetáculo que faz homenagem ao movimento Black Rio, também indicada ao Shell 2025 na categoria Música e Cenografia. E esteve em filmes reconhecidos como Nosso sonho, Mussum, o filmis e outros.

Para Rei Black, transitar entre diferentes formatos é parte essencial de sua formação artística. "A busca é incansável. O estudo, o treinamento e as experiências que tive no teatro, no cinema e na televisão me dão ferramentas para circular entre essas linguagens. Cada espaço exige uma técnica diferente", analisa.