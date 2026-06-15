Morre Anne Schedeen, atriz que viveu a mãe da família em Alf, O ETeimoso

A atriz Anne Schedeen, conhecida por interpretar Kate Tanner na série "Alf, O ETeimoso", morreu neste domingo (14/6), aos 77 anos. A notícia foi divulgada por familiares por meio das redes sociais.
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Em uma homenagem emocionante, a família destacou a personalidade marcante da artista e a influência que exerceu sobre as pessoas ao seu redor. “Ela era uma força da natureza. É impossível imaginar a vida sem ela”, diz um trecho da mensagem.
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O comunicado também ressaltou características que marcaram a trajetória de Anne, como seu senso de humor, a dedicação à família, o amor pelos animais e pela arte de contar histórias. Os familiares afirmaram estar profundamente abalados com a perda e lembraram o carinho que ela despertava em todos que a conheciam.
Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, Schedeen iniciou sua carreira nos palcos durante a década de 1970. Ao longo dos anos, participou de diversas produções televisivas, incluindo "Aloha Means Goodbye" e "You Lie So Deep, My Love". Seu papel mais lembrado, porém, foi o de Kate Tanner, personagem que interpretou entre 1986 e 1990 em "Alf, O ETeimoso".
Até o momento, a causa da morte não foi informada pela família.
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