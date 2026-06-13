Mostra celebra protagonistas de cultura LGBTQIAP de Brasília

De olho na riqueza de narrativas, formações e experiências que compõem a cultura de Brasília, a exposição Retratos, Cultura Candanga LGBTQIAP , em cartaz na Casa da Cultura da América Latina (CAL), reúne fotografias de 50 personalidades responsáveis pela produção cultural da cidade. São pessoas oriundas de distintos contextos, instituições e coletivos cuja atuação destaca a pluralidade da produção artística e cultural do Distrito Federal.

As fotografias são fruto de um projeto nascido da vontade de reverenciar nomes que estão à frente e por trás da cultura da cidade. "A seleção procurou representar a amplitude do fazer cultural em Brasília, reunindo artistas, técnicos, produtores, profissionais das artes cênicas, das artes visuais, da música, do audiovisual e de outras linguagens", avisa Ava Scher, coordenadora geral do projeto. "Essa multiplicidade reflete não apenas a diversidade da comunidade, mas também uma característica marcante da cena cultural brasiliense: a atuação multifacetada de seus agentes, que frequentemente transitam entre diferentes áreas e funções."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar de ter apenas 66 anos, Ava acredita que Brasília já acumulou referências, memórias, tradições e personagens fundamentais para sua formação cultural. "E muitos deles pertencem à comunidade LGBTQIAPN ", explica. A exposição, que também conta com um catálogo, presta homenagem a essas pessoas ao mesmo tempo em que registra e evidencia um processo contínuo de construção, permanência, trajetória e legado. "Mostrando que a história da cidade é feita por diferentes sujeitos e que as contribuições LGBTQIAPN são parte indispensável da identidade cultural do Distrito Federal", diz a coordenadora.

O mapeamento dos artistas foi feito de forma híbrida e transversal, segundo Ava, para poder incluir diversas áreas, experiências e trajetórias. "E a gente começou a perceber que a gente pegava pelo menos uma pessoa de cada região do DF. Isso foi muito interessante, porque eram pessoas que conheciam pessoas, que conheciam pessoas, que trabalharam com pessoas, que tiveram experiências muito distintas ou muito parecidas, no plano ou fora do plano", conta. "Isso foi muito bonito, porque a gente conseguiu entender que tinha pelo menos uma pessoa de cada região e que a diversidade não era só no fazer e nem só de gênero ou sexualidade, era também administrativa e geográfica."

Leia também: Inscrições para encontro de arte e tecnologia estão abertas até 30 de junho



A exposição também homenageia Similião Aurélio e Josias Silva pela contribuição à cultura do DF. Similião construiu uma trajetória marcada pela participação em grupos, espetáculos, eventos e diversos processos artísticos, uma carreira que o transformou em referência para a cena cultural brasiliense. Integrante da Casa dos Quatro, Josias Silva, que morreu de complicações geradas pela dengue, conseguiu fazer articulações importantes para conseguir apoios para coletivos da cidade. "Em comum, os dois homenageados representam a força da construção coletiva, da colaboração e do fortalecimento comunitário, valores que estão na essência da arte e da cultura", avisa Ava.



Retratos, Cultura Candanga LGBTQIAP

Visitação até 25 de junho,

de 8h às 18h, na Casa da Cultura da América Latina (Setor Comercial Sul, Quadra 4, Edifício Anápolis).

Entrada gratuita. Classificação indicativa livre













