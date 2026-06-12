Espaço Renato Russo reúne gerações de artistas em exposições

Exposições que oferecem um olhar a trabalhos de diferentes gerações de artistas brasilienses - (crédito: Material cedido ao Correio)

A partir deste sábado (13/6), a Galeria Rubem Valentim do Espaço Cultural Renato Russo recebe duas exposições que oferecem um olhar a trabalhos de diferentes gerações de artistas brasilienses. A exposição Sinfonia Cultural de Brasília com Percepções e Emoções Expressas em Desenhos Artísticos e a coletiva dos alunos do Laboratório de Desenho Livre reúne obras que mostram que, na arte, não há idade certa para começar.

Luigi Pedone, idealizador do Laboratório de Desenho Livre, conta ao Correio que o projeto propõe um espaço informal de educação e saber artístico para jovens e adultos. “Trabalhamos várias disciplinas da ilustração. É um curso muito amplo, com idades e espectros atípicos diferentes”, explica.

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A exposição reúne trabalhos de alunos neurotípicos que participam das aulas ministradas por Luigi e demais colaboradores, aos sábados no Espaço Cultural. Para os mais jovens, será a primeira vez expondo em uma galeria.

“Temos pessoas que vão praticar o desenho e outras que começam do zero”, afirma sobre a diversidade das obras. “Essa exposição coletiva dos trabalhos deixa latente esse início dos alunos mais jovens e a continuidade daqueles da velha guarda”.

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Jurema Regina, organizadora da Sinfonia Cultural, explica que a exposição nasceu dos trabalhos de alunos do projeto Desenhar Brasília que têm entre 6 e 11 anos de idade. Realizado nas sextas-feiras também no Espaço Cultural Renato Russo, a ideia é celebrar o desenho, a livre expressão e o encontro de perspectivas, aponta a idealizadora.

“Cada desenho funciona como uma nota visual, compondo uma sinfonia diversa e brilhante”, afirma. “Os esboços e desenhos rápidos feitos pelos participantes revelam percepções individuais e narrativas construídas a partir da experiência com o espaço e o momento”.

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Serviço

Sinfonia Cultural de Brasília com Percepções e Emoções Expressas em Desenhos Artísticos e exposição coletiva dos alunos do Laboratório de Desenho Livre.

Local: Espaço Cultural Renato Russo.

Abertura: sábado (13/6), 15h. Entrada franca.







