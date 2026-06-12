Espaço Renato Russo reúne gerações de artistas em exposições

A partir deste sábado (13/6), a Galeria Rubem Valentim do Espaço Cultural Renato Russo recebe duas exposições que oferecem um olhar a trabalhos de diferentes gerações de artistas brasilienses. A exposição Sinfonia Cultural de Brasília com Percepções e Emoções Expressas em Desenhos Artísticos e a coletiva dos alunos do Laboratório de Desenho Livre reúne obras que mostram que, na arte, não há idade certa para começar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Luigi Pedone, idealizador do Laboratório de Desenho Livre, conta ao Correio que o projeto propõe um espaço informal de educação e saber artístico para jovens e adultos. “Trabalhamos várias disciplinas da ilustração. É um curso muito amplo, com idades e espectros atípicos diferentes”, explica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A exposição reúne trabalhos de alunos neurotípicos que participam das aulas ministradas por Luigi e demais colaboradores, aos sábados no Espaço Cultural. Para os mais jovens, será a primeira vez expondo em uma galeria.
“Temos pessoas que vão praticar o desenho e outras que começam do zero”, afirma sobre a diversidade das obras. “Essa exposição coletiva dos trabalhos deixa latente esse início dos alunos mais jovens e a continuidade daqueles da velha guarda”.
Jurema Regina, organizadora da Sinfonia Cultural, explica que a exposição nasceu dos trabalhos de alunos do projeto Desenhar Brasília que têm entre 6 e 11 anos de idade. Realizado nas sextas-feiras também no Espaço Cultural Renato Russo, a ideia é celebrar o desenho, a livre expressão e o encontro de perspectivas, aponta a idealizadora.
“Cada desenho funciona como uma nota visual, compondo uma sinfonia diversa e brilhante”, afirma. “Os esboços e desenhos rápidos feitos pelos participantes revelam percepções individuais e narrativas construídas a partir da experiência com o espaço e o momento”.
Serviço
Sinfonia Cultural de Brasília com Percepções e Emoções Expressas em Desenhos Artísticos e exposição coletiva dos alunos do Laboratório de Desenho Livre.
Local: Espaço Cultural Renato Russo.
Abertura: sábado (13/6), 15h. Entrada franca.