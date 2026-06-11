Cine Brasília celebra Dia dos Namorados com maratona de romances nostálgicos

Alguns dos romances mais queridos das últimas décadas, como Antes do amanhecer, Diário de uma paixão, Um lugar chamado Notting Hill e O amor não tira férias, serão exibidos no Festival de dia dos namorados, do Cine Brasília. Os filmes que marcaram o imaginário romântico dos anos 1990 e 2000, e que são um sucesso ainda hoje, serão exibidos em quatro sessões nesta sexta-feira (12/6).

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A primeira sessão começa às 10h, com Antes do amanhecer. O filme acompanha o encontro casual entre Jesse e Céline (Ethan Hawke e Julie Delpy) em um trem pela Europa. Poucas horas antes de seguirem caminhos diferentes, eles decidem descer em Viena e passar a madrugada caminhando pela cidade, em uma conversa que transforma o acaso em uma das histórias de amor mais lembradas do cinema contemporâneo.

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A próxima sessão será às 15h15, com a comédia romântica O amor não tira férias, dirigida por Nancy Meyers e estrelada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Na trama, duas mulheres em continentes diferentes decidem trocar de casa depois de decepções amorosas e acabam encontrando, longe de suas rotinas, novas formas de recomeçar.

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Às 18h, baseado no best seller de Nicholas Sparks e dirigido por Nick Cassavetes, Diário de uma paixão leva para a tela a história de Noah e Allie. Interpretados por Ryan Gosling e Rachel McAdams, o casal vive uma história de amor que enfrenta diversas barreiras, separados por diferenças sociais, pela família e pelo tempo, mas conectados por uma uma memória que insiste em permanecer.

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Para encerrar, às 20h35, o público poderá rever Um lugar chamado Notting Hill, com Julia Roberts e Hugh Grant. Dirigido por Roger Michell, o filme acompanha o encontro improvável entre William Thacker, dono de uma pequena livraria em Londres, e Anna Scott, uma das maiores estrelas de cinema do mundo. Entre encontros inesperados, as diferenças no estilo de vida e a pressão da fama, os dois se apaixonam e tentam fazer o relacionamento funcionar apesar dos obstáculos que surgem pelo caminho.

Serviço

Festival de dia dos namorados no Cine Brasília

Amanhã (12/06), a partir das 10h, no Cine Brasília. Ingressos a partir de R$10 (meia) na bilheteria física e de R$12,80 no site.