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Inscrições para curso de Técnica de Bandolim estão abertas até 21 de junho

Orquestra de Bandolins de Brasília oferece formação gratuita de nível intermediário em bandolim para quem tem experiência prévia com o instrumento

Orquestra de Bandolins de Brasília abre inscrições para curso Técnica de Bandolim - (crédito: Clara Marques/Divulgação)
Orquestra de Bandolins de Brasília abre inscrições para curso Técnica de Bandolim - (crédito: Clara Marques/Divulgação)

As inscrições para o curso gratuito de Técnica de Bandolim promovido pela Orquestra de Bandolins de Brasília estão abertas até o dia 21 de junho. A iniciativa integra os 200 Anos de Bandolim no Brasil e busca ampliar o acesso à formação musical especializada. O curso terá aulas semanais aos sábados, das 10h às 12h, entre os dias 4 de julho e 17 de outubro, na Asa Norte.

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As atividades são voltadas para pessoas a partir de 11 anos que tenham um bandolim e experiência prévia com o instrumento. No primeiro semestre foi oferecido o curso de Introdução ao Bandolim para cerca de 80 participantes, que poderão usar os conhecimentos adquiridos para as novas aulas. O bandolim é um instrumento musical de cordas dedilhadas que se destaca nos grupos de choro no Brasil. 

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A Orquestra de Bandolins de Brasília, ofertante do curso, é um grupo instrumental dedicado à inserção do bandolim brasileiro na música orquestral e à divulgação do instrumento. As aulas serão ministradas pelo diretor do grupo, professor Fernando Duarte, doutor em música pela UFRJ. As inscrições são feitas por meio de formulário virtual e o resultado da seleção será divulgado até 23 de junho.

Serviço

Curso Técnica de Bandolim - Orquestra de Bandolins de Brasília

Inscrições gratuitas até 21 de junho, por meio de formulário virtual.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/06/2026 17:19
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