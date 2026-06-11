Inscrições para curso de Técnica de Bandolim estão abertas até 21 de junho

Orquestra de Bandolins de Brasília abre inscrições para curso Técnica de Bandolim - (crédito: Clara Marques/Divulgação)

As inscrições para o curso gratuito de Técnica de Bandolim promovido pela Orquestra de Bandolins de Brasília estão abertas até o dia 21 de junho. A iniciativa integra os 200 Anos de Bandolim no Brasil e busca ampliar o acesso à formação musical especializada. O curso terá aulas semanais aos sábados, das 10h às 12h, entre os dias 4 de julho e 17 de outubro, na Asa Norte.

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As atividades são voltadas para pessoas a partir de 11 anos que tenham um bandolim e experiência prévia com o instrumento. No primeiro semestre foi oferecido o curso de Introdução ao Bandolim para cerca de 80 participantes, que poderão usar os conhecimentos adquiridos para as novas aulas. O bandolim é um instrumento musical de cordas dedilhadas que se destaca nos grupos de choro no Brasil.

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A Orquestra de Bandolins de Brasília, ofertante do curso, é um grupo instrumental dedicado à inserção do bandolim brasileiro na música orquestral e à divulgação do instrumento. As aulas serão ministradas pelo diretor do grupo, professor Fernando Duarte, doutor em música pela UFRJ. As inscrições são feitas por meio de formulário virtual e o resultado da seleção será divulgado até 23 de junho.

Serviço

Curso Técnica de Bandolim - Orquestra de Bandolins de Brasília

Inscrições gratuitas até 21 de junho, por meio de formulário virtual.